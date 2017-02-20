Akit: 'Hayır'cılar 12 Eylül darbecilerinden daha vicdansız!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yürütülen "Hayır" kampanyasıyla ilgili olarak "Halkın temsilcisi ayakları ile ortalıkta dolaşıyorlar ama dünün darbeci generallerinden çok daha bağnaz, çok daha katı şekilde anayasaya dokundurtmuyorlar" iddiasını ileri sürdü.

Ali Karahasanoğlu'nun "'Hayır'cılar 12 eylül darbecilerinden daha vicdansız!" başlığıyla yayımlanan (20 Şubat 2017) yazısı şöyle:

12 Eylül darbecileri..

Oturmuşlar bir anayasa yapmışlar..

Demişler ki..

“Anayasanın başındaki şu şu maddeler..

Değiştirilemez..”

Devam etmişler..

“Bu maddelerin değiştirilmesi teklif de edilemez” demişler..

Adam darbeci..

Ne diyebilirsiniz ki?

“Sadece başlangıçtaki üç madde için ‘değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ yasağı koymuşlar. Buna da şükür. Ya, ‘Anayasanın hiçbir maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ deseydiler, halimiz ne olurdu?” diyerek..

Darbecilere teşekkürlerimizi sunmaktan başka, ne yapabilirdik ki?

O anayasa, “halkoyuna sunulmuş”muş..

Halkın % 92’si de, “Evet” demiş!

Halk “Hayır” deseydi ne olacaktı?

Ortada yürürlükte olan bir anayasa..

Ve yeni yapılmak istenen bir anayasa olmak üzere..

Biri mevcut.

Diğeri yeni anayasa olsaydı..

“Hayır” deyince..

“Otomatikman eski anayasa yürürlüğü devam eder” diyebilirdik..

Ama darbeciler, 12 Eylül 1980’de yönetime silah zoru ile el koyduğunda..

Eski anayasayı zaten rafa kaldırmışlardı..

Dolayısı ile..

12 Eylül Anayasası’na halk “Hayır” deseydi..

Otomatikman, 1961 Anayasası yürürlüğünü sürdürmüş olmayacaktı!..

Ne olacaktı?

Darbeciler tepemizde kalmaya devam edecekler..

Tekrar bir anayasa hazırlayacaklar.

Büyük ihtimalle, iki-üç maddede ufak tefek değişiklik yapıp..

“İster kabul edin.. İster kabul etmeyin.. Paşa gönlünüz bilir. Bizim yaptığımız anayasayı kabul edene kadar. Biz tepenizdeyiz” diyecekler, ve sopayı göstereceklerdi..

Halkımız uyanıktır..

İlk tercihte, hemen cevabı verdi: “Evet.”

Halkımız pratiktir..

“Evet” vererek, darbecileri tepemizden uzaklaştırmanın ilk adımını atmış oldu..

Darbecileri bir an önce yönetimden uzaklaştırmak için..

Aslında “Hayır” diyecekleri darbe anayasasına “Evet” diyerek..

Darbecilere tekmeyi vurdu..

Halk düşündü ki..

“Şu darbecileri bir kovduk mu..

O anayasanın altını üstüne geçiririz..

Solcular darbe anayasasına zaten kökten karşı..

Demirel’in kuyruk acısı var..

Erbakan’cıların da ciddi itirazları var..

Bu durumda..

Anayasayı değiştirmek, çocuk oyuncağı.. Bu anayasayı hep beraber üç günde değiştiririz..” diye düşündüler..

Ve ilk iş olarak, darbecileri yönetimden uzaklaştırmayı planladılar..

Darbecileri kovdular..

Ama ardından..

Solaklar yan çizdi..

Demirel “Dün dündür” dedi..

Erbakan’cıların da gücü yetmedi..

12 Eylül darbe anayasası, yürürlüğünü sürdürdü..

•

Geldik 2017’ye..

Darbe anayasasının kabulünden 35 yıl sonra..

Yapılmak istenen değişikliklere..

Solaklar yine itiraz ediyorlar..

Hem nasıl itiraz?

12 Eylül darbecilerinden daha sert..

Daha vicdansız..

Daha katı bir mantıkla..

“Hoop dedik Ali Bey.. Bunu da nereden çıkardın” diyeceksiniz..

Şuradan çıkarıyorum..

Başta aktardım..

12 Eylül darbecileri, sadece ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğini anayasaya yazmışlar..

Dolayısı ile..

“O üç maddenin dışındaki tüm maddelerin..

Usûl kurallarına uymak şartı ile..

İstenildiği gibi değiştirilebileceğini” kabul etmişler..

“TBMM’de 330 çıkarsa.. İlaveten halkoyuna sunulup evet çıkarsa.. TBMM’de 367 bulunursa, bu sayı ile.. Anayasanın ilk 3 maddesi dışındaki her madde değiştirilebilir” demişler..

Bugünkü “hayır”cılar ne diyorlar!

“Nayır.. Olmaz.. Olamaz.. Sadece üç madde değil.. Sonrasındaki maddeler de.. O da. Bu da.. Şu da.. Öbürü de.. Diğeri de.. Değiştirilemez! Değiştirilirse, rejim yıkılır..”

Haydi söyleyin şimdi..

12 Eylül darbecileri, bunlardan daha özgürlükçü değiller mi?

12 Eylül darbecileri, bundan daha esnek değiller mi?

Adamlar darbeci ama..

“O kadar da uzun boylu değil.. Üç madde değiştirilmesin, yeter..” diyorlar..

Ya bugünkü darbeciler?

Sözüm ona demokrat geçiniyorlar ama..

Halkın temsilcisi ayakları ile ortalıkta dolaşıyorlar ama..

Dünün darbeci generallerinden çok daha bağnaz, çok daha katı şekilde..

Anayasaya dokundurtmuyorlar..

Bu durumda yatalım kalkalım..

12 Eylül darbecilerine teşekkürlerimizi sunalım..

Ya, “İlk üç madde değiştirilemez” yerine..

“Bu anayasanın hiçbir maddesi değiştirilemez” diye yazdırsalardı?..

Bugünkü “hayır”cılar, en azından teknik hukuk anlamında..

Haklı olacaklardı..

Yapılacak değişiklikler, halka bile sorulamayacaktı!

Teşekkürler darbeci Evren..

Yuh olsun, bugünkü “hayır”cılar!