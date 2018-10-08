Akit gazetesi: McKinsey'in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor

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Yeni Akit gazetesi bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 27 Eylül’de “Birlikte çalışma kararı aldık” dediği ABD’li danışma şirketi McKinsey hakkında bir haber kaleme aldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha sonra “Arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim” diyerek anlaşmanın iptal olduğunu duyurduğu şirket hakkında yaptığı haberde "McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor” başlığını kullandı.

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Osman Yiğit imzasıyla yayınlanan haberde, şirketle anlaşma yapıldığını ilk duyuran Bakan Albayrak’ın isminin geçmemesi dikkat çekti.

Gazetenin bugün birinci sayfasında da yayınlanan haberde şu ifadeler yer alıyor:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bütün Bakan arkadaşlarıma, ‘Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız’ dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti devletine sızmasının önü kesilen Amerikalı sözde ‘danışmanlık’ şirketi McKinsey’in kirli çamaşırları bir bir ortalığa dökülmeye başladı.

TKİ’yi ‘ücretsiz hizmet’le” batırmış!

Amerikalı enerji devi Enron’un batmasında baş aktör olduğu bilinen McKinsey’in, Türkiye’de gizli birçok faaliyetinin bulunduğu ortaya çıktı. Akit’in edindiği bilgilere göre 2002-2011 yılları arasında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü yapan Selahaddin Anaç döneminde, McKinsey, TKİ’ye de burnunu sokarak bugünkü verimsiz yapının temellerini atmış. Türkiye’deki birçok kuruluşun özelleştirilmesinde de parmağı olan McKinsey’in TKİ’deki ‘çökertme çalışmaları’ için kurumdan bir kuruş para almadığı da öğrenildi.

Kimya devini de perişan etmiş

Bir başka örnek ise uluslararası Clariant firmasında yaşanmış. Yine madencilik ve kimya alanında faaliyet gösteren Clariant’ın da bir dönem McKinsey’den ‘hizmet’ aldığı; ancak süreç içerisinde firmanın batmanın eşiğine gelmesi sebebiyle McKinsey’in, Clariant’tan kovulduğu öğrenildi.

Üretim değil, tasfiye odaklı bir kuruluş

Hiçbir ‘yatırım’ ve ‘üretim’ departmanı olmadığı kaydedilen McKinsey’in tam anlamıyla bir ‘tasfiye’ kuruluşu olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın firmayı devlete sokmama kararının ne kadar yerinde bir karar olduğunun ilerde daha iyi anlaşılacağı belirtiliyor.

Akit: Akif Beki, kafa karıştırmaya devam ediyor

Akit gazetesi, 5 Ekim’de, Erdoğan’ın çıkışından önce McKinsey ile çalışma kararına ilişkin olarak 2 köşe yazarının yazılarını sayfalarına taşımıştı. Gazetede Karar yazarı Akif Beki’nin “McKinsey ile iş tutulmasını eleştirmek serbest mi yasak mı” sorusunu yönelttiği yazısı “Bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığı görevini de yürüten Karar yazarı Akif Beki, kafa karıştırma operasyonuna tam gaz devam ediyor” ifadesiyle yer almıştı.

Gazete, Beki’nin bu yazısının altında Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın yazısını “Pazarcı, McKinsey konusunda ‘algılar’ı ve ‘olgular’ı yazdı” başlığıyla sunmuştu. Pazarcı’nın yazısı Türkiye’nin McKinsey ile çalışma kararı “Moody’s gibi notumuzu düşüren çetelere karşı mücadelede bir adım atılıyor” şeklinde savunuluyordu.