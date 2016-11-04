Akit: "Feto’yu, PKK’lı teröristleri, DAEŞ’lileri idam edemiyoruz, o zaman tekmeciyi asalım" mı diyorsunuz?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'nun darbe girişiminin ardından gündeme gelen idam tartışmalarıyla ilgili olarak "Teröriste veremediğiniz 'idam'ı, tekme atan saldırgana mı vereceksiniz? Söyleyin açık açık. Derdiniz ne sizin? 'Feto’yu idam edemiyoruz. PKK’lı teröristleri asamıyoruz. DAEŞ’lileri ölüm cezasına mahkum edemiyoruz. O zaman tekmeciyi asalım mı diyorsunuz?" görüşünü savundu.

Ali Karahasanoğlu'nun "Adalete bak: Tekmeci hapse girsin ama FETÖ’cüler idam edilmesin!" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Hanım müjde vermiş: “Adalet Bakanı ile görüştüm, yeni düzenleme geliyor.”

Fatma Hanım ne için bu düzenleme müjdesini veriyor?

15 Temmuz’da 246 şehide sebep olan Fetullah Gülen’in ve darbede aktif rol oynayanların idam edilmesi için mi?

Hayır..

PKK’nın eli kanlı teröristlerine, asker ve polis katillerine saldırı emri verenlerin idam edilmesi için mi?

Hayır..

Saf insanları aldatıp, canlı bomba haline getirip, masum insanların ölümüne sebep olan DAEŞ militanlarına idam cezası verilmesi için mi?

Hayır..

Ya ne için konuşmuş, Fatma Hanım, Adalet Bakanı ile?

“Otobüste, bir kadına tekme atan saldırgana daha fazla ceza verilmesini mümkün kılan yasa değişikliği için.”

Haydaaa..

İşimiz gücümüz, bir şortlu kıza atılan tekme oldu..

Aylardır aynı konuyu tartışıyoruz.

Salıverildi..

İtiraz edildi, tutuklandı..

İfadesi alındı, tahliye oldu..

İtiraz edildi, tutuklandı..

Tahliye sonrasında tekrar tutuklama olmaz denilip, tekrar itiraz edildi..

Tekrar tahliye edildi..

Olay ne?

Bir tekme..

İnsaf edin ya..

İnsanlar öldürülüyor..

Bir anlık kızgınlıkla, bir anlık sinirle falan değil.

FETÖ, 30 yıl hazırlık yapıp.. İstediği verilmeyince, 246 kişiyi gözünü kırpmadan öldürecek kadar vahşileşebiliyor..

PKK denilen terör örgütü, 35 yıldır ülkenin başına bela oldu.. 40 bin insanın ölümüne sebebiyet verdi vermeye devam ediyor..

Biz oturmuşuz, “tekme atana daha ağır ceza verelim”i tartışıyoruz.

Tekmeci adama ne cezası vereceksiniz, söyler misiniz?

Teröriste veremediğiniz “idam”ı, tekme atan saldırgana mı vereceksiniz?

Söyleyin açık açık.

Derdiniz ne sizin?

“Feto’yu idam edemiyoruz.

PKK’lı teröristleri asamıyoruz.

DAEŞ’lileri ölüm cezasına mahkum edemiyoruz.

O zaman..

Tekmeciyi asalım” mı diyorsunuz?..

•

“Nerden çıkardın, tekmeciyi asma olayı”nı demeyin sakın..

Adamın attığı bir tekme..

Mevcut kanuna göre, kesinlikle tutuklanamaz.

Gözaltına bile alınamaz.

Tutuksuz yargılanır.. Ceza verilir..

Verilen ceza ya direkt para cezası olur ya da para cezasına çevrilir..

Ama adamı 1.5 ay cezaevine tıktınız..

Şimdi tahliye olduktan sonra..

Bir daha cezaevine tıkmak için, ülkeyi seferber ettiniz..

Yetmedi, bakanları ayağa kaldırdınız.

Kanunları değiştirtmek için, teyakkuza geçtiniz..

Diyeceksiniz ki, “Teröristler de cezalandırılsın.. Tekmeci de makul bir ceza alsın. İkisi bir arada olamaz mı?”

İnsanın aklı ile lütfen alay etmeyin..

1,5 ay cezaevinde kalmak demek..

3 ay hapis cezası demektir..

Ve siz, 3 ayı da beğenmiyorsunuz ki, kanun değişikliği yapmak istiyorsunuz.

O zaman bir “tekme”ye..

Bir yıl ceza verseniz.. 6 ay hapis yatacak demektir.. (OHAL gereği ceza infazı belli tarihten öncesi için 1/2’ye indirildi.)

Bir “tekme”ye 1 yıl hapis verirseniz..

Bıçakla yaralamaya ne vereceksiniz?

Tabanca ile yaralamaya ne ceza vereceksiniz?

Aylarca tedavi görecek şekilde yaralamaya ne ceza vereceksiniz?

Öldürücü nitelikte ağır yaralamaya ne ceza vereceksiniz?

Öldürmeye ne ceza vereceksiniz?

Vahşice öldürmeye ne ceza vereceksiniz?

Alçakça tecavüz edip, öldürmeye ne ceza vereceksiniz?

Küçük çocuğa tecavüz edip öldürene ne ceza vereceksiniz?

Birden fazla kişiyi öldürene ne ceza vereceksiniz?

Onlarca kişiyi öldürene ne ceza vereceksiniz?

Yüzlerce insanı, taammüden öldürene ne ceza vereceksiniz?

Bu sorduklarımın hepsinde..

Mutlaka bir öncekinden daha fazla ceza vermelisiniz ki, adaleti sağlamış olasınız.

Birisine bir yıl verirseniz, diğerine mutlaka iki-üç-dört-beş-on misli ceza vermelisiniz..

Bir hatırlatma daha yapayım..

İdam cezası gelmediği takdirde..

Şu an için en adice, en vahşice, en ağır şekilde işlenmiş suça bile verebileceğiniz ceza; 36 yıl hapiste yatacağı cezadır.

Teröristbaşı Apo’nun cezaevinde kalacağı süre de odur..

Dolayısı ile..

Bu tavana göre, buyrun söyleyin, “bir tekme”nin karşılığı ne olmalıdır?

Aile Bakanı’mız da söylesin..

Yok öyle;

“Ben şortlu kızımıza dokunana bakarım. Gerisi beni ilgilendirmez” kaçışı..

Ceza sistemi bir bütündür.. Bütünlük içinde tüm cezalar, birbirleri ile kıyaslıdır..

•

Kimse bana;

“Aile Bakanı’nı, farklı alanlarla ilgilendirmişsin.. Bakanımız, kadınla ilgili olduğu için, tekme olayına girdi. Aile Bakanı’mız FETÖ’ye, PKK’ya, DAEŞ’e ne diye müdahil olsun ki?” demesin..

Tekme yiyen bir kadın olunca, Aile Bakanı’nı ilgilendiriyor da..

Kurşunu yiyen, tankın altında kalan, uçakla atılan bombada can verenler kadın olunca, Aile Bakanı’nı ilgilendirmiyor mu?

PKK’lı teröristler, polis olan bir babayı öldürdüğünde o polisin kızını, eşini, annesini mağdur etmiş olmuyor mu?

Aile Bakanı’mızdan rica ediyorum.

Lütfen, medya rüzgarları ile hareket etmesin..

Hele hele...

Halkın büyük çoğunluğunun istediği “idam” için “İstemezük” diyen çevrelerin, “Tekme atan niye salıverildi” diye şaklabanlık yapmasına prim vermesin..

“İdam”a karşı çıkan sözde hümanist kokonalar..

“Tekme”nin cezasının hapis bile olmamasını kabul etmek zorundadırlar..

Başka türlü, nasıl adaleti sağlayabilirsiniz ki?

Tekmeciye bir yıl verdiğinizde..

40 bin insanın ölümünden sorumlu olan teröristbaşı Apo’yu..

Darbe gecesi 246 insanımızı katlettiren Fetullah Gülen’i sadece 36 yıl hapiste tutacak ceza verilmesini nasıl izah edeceksiniz?

Bu cezalar karşılaştırıldığında, “Adalet zedelenmemiş” nasıl diyebileceksiniz?