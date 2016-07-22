Akit: FETÖ'cü bakanlık müşaviriyle çalışanı, Whatsapp'ta Tayyip Erdoğan ve Faruk Çelik'i öldürmeyi konuştu

Yeni Akit gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine katılan askerlere ait olduğunu öne sürdüğü bazı yazışmalar yayımladı. Yazışmaların Whatsapp'ta geçtiği iddia edilen haberde, "15 Temmuz alçak darbe girişimiyle ilgili her geçen gün kan donduran yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Abiler haber verdi, Yezid birazdan geberecek. Biz de Faruk Çelik'i indireceğiz, korumalardan 3 tanesi bizden. Bundan sonra bana bakanım de" diye yazdığı ortaya çıktı" ifadesi kullanıldı.

Yeni Akit'in, "FETÖ'cülerden kan donduran sözler" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

FETÖ’nün 15 Temmuz alçak darbesiyle ilgili her geçen gün kan donduran yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız’la bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ’cü terörist arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çelik’e ilişkin infaz yazışması da deşifre oldu.

15 Temmuz alçak darbe girişimiyle ilgili her geçen gün kan donduran yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Abiler haber verdi, Yezid birazdan geberecek. Biz de Faruk Çelik'i indireceğiz, korumalardan 3 tanesi bizden. Bundan sonra bana bakanım de" diye yazdığı ortaya çıktı.

Çok çirkin ifadeler

FETÖ çetesinin sivil ayağında yer aldığı tesbit edilen müşavir Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek, "Abiler haber verdi. Yezid birazdan geberecek. Biz de Faruk Çelik'i indireceğiz. Korumalardan 3 tanesi bizden. Bundan sonra bana bakanım de" şeklinde yazdığı tespit edildi.

Müşavir yakalandı

Müşavir Yıldız, darbe girişiminin başlamasından yaklaşık yarım saat kadar önce 21.01'de başlayan karşılıklı yazışmada karşısındaki, "Tamam sayın bakanım bu Faruk p…den kurtulalım yeter. Yezid kesin öldü mü?" diye soruyor. Yazışmaların deşifre edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Müşavir Murat Yıldız firar etme hazırlığındayken yakalandı.

Suikastçı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi için Muğla'ya gidenlerden Denizci Üsteğmen SAT Komandosu Ali Sarıbey, yol kontrolünde silahıyla birlikte yakalandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'la bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ'cü terörist arasında geçen Whatsapp yazışmaları deşifre oldu. Yazışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Faruk Çelik'e ilişkin infaz konuşmalarına ulaşıldı. Cuntanın sivil ayağında yer aldığı tespit edilen Yıldız'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Abiler haber verdi Yezid birazdan geberecek. Bizde Faruk Çelik'i indireceğiz, korumalardan 3 tanesi bizden. Bundan sonra bana bakanım de" şeklinde konuştuğu belirlendi. Yazışmaların deşifre edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı, Müşavir Murat Yıldız'ın firar etme hazırlığındayken yakalandığı kaydedildi.

İşte o korkunç Whatsapp mesajları

Müşavir Murat Yıldız: 21:01 Abiler haber verdi yezid birazdan geberecek

Müşavir Murat Yıldız: 21:02 Biz de Faruk Çeliki indireceğiz

Bakanlık Çalışanı: 21:03 Ben yakındayım ama bakan burada değil

Müşavir Murat Yıldız: 21:03 Haberim var yerini öğrendik.

Bakanlık Çalışanı: 21:03 Korumalar nasıl olacak

Müşavir Murat Yıldız: 21:03 Üç tanesi bizden

Bakanlık Çalışanı: 21:04 Abi emin misin bak ses seda yok boşa düşmeyelim

Müşavir Murat Yıldız: 21:04 Bundan sonra bana sayın bakanım de

Müşavir Murat Yıldız: 21:04 :)

Bakanlık Çalışanı: 21:05 Tamam sayın bakanım bu Faruk p… kurtulalım yeter yezid kesin öldü mü

Müşavir Murat Yıldız: 21:05 Abiler öldürüleceğini söyledi.

Bakanlık Çalışanı: 21:06 Çok şükür. Nerede buluşuyoruz.

Müşavir Murat Yıldız: 21:07 Mustafa Kemalde bekliyorum gel beraber gidelim.

Müşavir yakalandı

İnfaz görüşmesinin faili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız yakalandı. Kaçmak üzereyken yakalanan Yıldız'ın plastik kelepçeyle derdest edildikten sonra sorguya alındığı kaydedildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Murat Yıldız'la, bakanlık bünyesinde görev yapan bir başka FETÖ'cü terörist arasında geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Faruk Çelik'e ilişkin infaz yazışması da deşifre oldu.