Akit: Can Dündar'ın davasına katılan diplomatlar, bizim duruşmalarımıza da gelsinler

Ali Karahasanoğlu'nun, "Diplomatları, Akit’in duruşmalarına da bekleriz!" başlığıyla yayımlanan (29 Mart 2016) yazısı şöyle:

"Yabancı ülke elçileri, gazetecilerin yargılandığı davalara pek bi meraklı imişler..

Can Dündar’ın duruşmasına, “basın hürriyeti açısından katılmışlar”mış!.

“Bunda hiçbir anormallik yok”muş!..

Öyle diyor, muhteremler.

O halde buyrun..

Can Dündar duruşmasına katılmalarının sebebi, “basın özgürlüğüne verdikleri önem”den kaynaklanıyor ise..

Başka bir ard niyetleri yok ise..

Akit’in yazarlarının yargılandığı davalar için de, adliyelere buyursunlar..

Ne diyeceklerini tahmin ediyorum.

“Bizim notlarımızda, o duruşmalarla ilgili bilgi yok..”

Siz isteyin, biz listesini hemen çıkarırız sayın diplomatlar..

Buyrun Can Dündar’ın yargılandığı Cuma günü, Akit yazarlarının Bakırköy’deki duruşmalarının listesi..

Can Dündar bir davada yargılanıyordu.. Akit, aynı gün 18 davada yargılandı..

Böylece, canınız da sıkılmaz, Akit’in duruşmalarında..

Öyle ki..

Her türden dava var.

Her türden şikayetçi var..

BDDK’sından tutun..

Gazeteci iken müteahhit olanına..

Avukatından, savcısına..

Yargıtay hakiminden, HSYK eski üyesine..

Başörtü yasakçısı hakimden, paralel yargı mensubu savcıya..

Paralel holding’den, Paralel devletin tepesindeki Fetullah Gülen’e kadar.

Yanlış anlamayın.

Bunlar, değişik günlerdeki davacıların listesi değil.

Cuma günü, diplomatların birkaçı da, Bakırköy Adliyesi’ne gelseydi..

Aynı günde..

Bu davacıların hepsinin duruşmasına şahit olacaklardı..

Sabah, bir avukat hakkında verilen mahkeme kararının haberleştirilmesinden dolayı açılan dava ile duruşmalara başlayacak..

Sonra, el konulan Bank Asya hakkında yapılan haberlerden dolayı, eski yönetimin verdiği şikayet dilekçesi üzerine açılan ve halen devam eden dava dosyası ile devam edecektiler..

Düşünebiliyor musunuz.. Bank Asya hakkında, yaşanan yanlışları gazetede yayınladığımız için.. Hakkımızda dava açılmış. O bankaya, haberde belirtilen sebeblerle el konulmuş ama.. Gazete hakkında açılan dava, hâlâ sürüyor..

Sürsün bakalım.. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler..

Bir sonraki duruşma..

Başörtü yasakçısı Ankara Aile Hakimi Mustafa Karadağ’ın, Av. Zübeyde Kamalak’ı duruşmaya almaması ile ilgili haberler üzerine açılmış ceza davası..

Zübeyde Kamalak’ı tanıyorsunuz..

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi.

Yasakçı hakim, Zübeyde Hanım’ı duruşmaya almadığında haberini yapmıştık.. Şimdi mahkemede hesap veriyoruz.. İşin acı tarafı şu ki,başörtü yasakçısı o hakime, cemaat medyası da sahip çıkıyor..

Dedik ya, bizde her kesimden davacı var.. Yasakçı da, Bankacı da.. Savcı da, HSYK’cı da..

Başörtü yasakçısı hakimden sonra, geldik Yargıtay daire başkanına.. 2010 öncesi, AK Parti’yi devirmeye çalışan.. 2013 sonrasında ise, siyasi iktidar ile ittifak yapıp, Gülen yargıçlarına karşı mücadele eden H. Yaver Aktanda, bizden şikayetçi..

Kendisi amansız bir Tayyip Erdoğan karşıtıdır ama.. Bu dönemde..Yargıtay’a daire başkanı seçilmiştir.

Haydi hayırlısı..

Biz yolumuza devam edelim..

Sırada kim var?

AK Parti iktidarı döneminde TMSF’ye geçen televizyonlarda yöneticilik yapıp, kafasına göre bol bol hava basınca.. Kapının önüne konulan.. Sonrasında iktidar düşmanlığına soyunup, Doğan grubu ekranlarında boy gösteren Levent Gültekin..

Listeye bakınca diyeceksiniz ki, “Hepsi iyi de, İş Bankası ile ne işiniz var?”

Akit’in “yanlışını görüp de es geçtiği” kim var ki, İş Bankası da deşifre olmaktan kurtulsun..

İş Bankası’nın da vergisel konulardaki yanlışını haber yapmışız.. O açıklama yapmış, biz yeterlisini koymuşuz. Sonuçta mahkemelik olmuşuz.

Geldi sıra, HSYK eski üyesi, şimdinin Yargıtay üyesine.. Ara sıra telefon muhabbetimiz vardır.. Onun hatırına bir şey demeyelim. Sadece, bu solcu yüksek hakimin şikayeti ile, 6 yıldır yargılamanın devam ettiğini hatırlatıp, geçelim..

Geldi sıra, MİT TIR’ları durdurulduğunda görev başındaki savcılardan birisine..

Ama bizim yer doldu.. Duruşmaların dörtte birini bile tamamlayamadık..

Siz listeye bakın, halimizi anlayın..

Bu vesile ile.. Basın hürriyeti sevdalısı diplomatlara da hatırlatayım.

Solculardan fırsat bulursanız.. Bir gün de, Akit gazetesi yazarları için, Bakırköy Adliyesi’ne uğrayın.. Çaylar bizden..

Ama içecek vakit bulamazsanız, suç bizde değil!"