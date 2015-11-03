Akit: Bu ülkenin insanlarına 'Koyun, koyun' dediler, millet de 'koydu' işte!..

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, seçim sonuçlarına ilişkin olarak, geçmiş dönemlerde bazı kesimler tarafından AKP'li seçmene yönelik 'koyun', 'göbeğini kaşıyan adam' gibi hakaret içeren yakıştırmaları hatırlatarak, "1 Kasım’dan önce; bu ülkenin insanlarını sürekli aşağılayıp; 'koyun, koyun' dediler, millet de, 'koydu' işte" dedi. Karakaya, "Yanlış anlamayın; azgın azınlığa tavır koydu” diye de ekledi.

Karakaya'nın Akit "Millete 'koyun' diyenler, aldılar mı cevaplarını?" başlığıyla yayımlanan (3 Kasım 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Gazete manşetleri

“Sandık sonuçları”na baktık, şimdi de “Kaos Medyası”nın başlıklarına bir bakalım mı?..

l 8 Haziran’da zafer naraları atan kaos basını; 2 Kasım seçimlerinde ise oldukça mütevazı manşetler kullandı. Hürriyet, sürmanşetinden “Sandığın kararı” derken, Aydın Doğan’ın diğer gazeteleri Posta “Tek başına AK Parti” dedi.

Çiçeği burnunda paralel gazete Cumhuriyet gazetesi ise sert üslubunu sürdürmeye çalışarak, seçim sonuçlarını “Korkunun zaferi” manşetiyle verdi. Kaos basınının şahinlerinden Sözcü “Terör arttı, döviz arttı, oylar arttı, saltanata devam” başlığını kullanırken, Taraf ise “Kaos planı tuttu” manşetiyle yayınlandı. 2 Kasım seçimlerinden kaos çıkması için elinden gelen tüm çabayı gösteren Zaman gazetesi, belki de “seçim gecesini en zor geçiren paralelci gazete”ydi. Zaman, “Tek başına iktidar” başlığıyla, sonucu kabullenmiş göründü.

l 7 Haziran seçimleri öncesi AK Parti karşıtı ittifak içinde yer alarak AK Parti’yi inatla “AKP” yazan gazetelerden Hürriyet, Zaman ve Posta gazeteleri dünden itibaren “AK Parti” diye yazmaya başladılar.

Tabiî, bunun ne anlama geldiğini bilmek için, aynı gazetelerin “8 Haziran günkü manşetleri”ni de bilmek gerekir...

l Gerek Aydın Doğan gazeteleri, gerek Paralelci gazeteler ya da “Paralelcilerin kâğıt desteği ile ayakta duran” gazeteler AK Parti’nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimlerinin ertesi günkü manşetlerinde, adeta zafer naraları atıyorlardı. Hürriyet Gazetesi 8 Haziran’da “Baraj yıkıldı” manşetini atarken, aynı gruba bağlı Posta gazetesi, “Yepyeni Türkiye” manşetiyle çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesi dalga geçercesine “Al sana Yeni Türkiye” başlığını atarken, Sözcü gazetesi “Çöküş, vatandaş 13 yıldır ülkeye çile çektiren Tayyip’e kırmızı kart gösterdi” başlığını kullanmıştı... Operasyon gazetesi Taraf, “Geçmiş olsun Türkiye” derken, paralel yapının Zaman’ı “Millet yeter dedi” başlığıyla çıkmıştı.

Üzüntüden yatağa düşenler

Evet, “gazeteler” böyleydi... Peki, “gazeteciler”in halet-i ruhiyesi nasıldı?..

Fotoğraflara bakınca zaten göreceksiniz ama, ben yine de yazayım...

l 7 Haziran öncesi Selahattin Demirtaş’ı CNN ekranlarına çıkarıp önce “gaz” veren, sonra da eline “saz” veren Ahmet Hakan, o gece hayli coşmuştu... Ama, 1 Kasım gecesi, baktım; suratı “patlıcan moru”na dönmüştü!..

Ekrandaki sonuçlara, tıpkı Selahattin Demirtaş gibi; “Mal mal” ve de “bön bön” bakıyordu!..

Sadece o mu;

Mirgün Cabas ile Fox TV’den Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya da; sandıklar açılmadan önce “vur patlasın, çal oynasın” eğlenirlerken; sandıklar açılıp da, sonuçlar belli olmaya başladıktan sonra “süngü”leri öyle bir düştü ki; az kalsın hocaefendileri(!) Fetullah Gülen gibi, “yatağa düşeceklerdi!”

Soyadı “Gülen”, kendisi “ağlayan” Fetullah Locaefendi; seçim sonuçlarını görünce öyle ağlamış, öyle gözyaşı dökmüş, şekeri öyle yükselmiş ki, üzüntüsünden yatağa düşmüş iyi mi?..

Millete 'koyun' dersen!

Bu millet, böyledir işte.

“Göbeğini kaşıyan adam” derler, sesini çıkarmaz!..

“Göbeği kıllı, boyu kısa” derler, sabreder, tahammül eder!..

“Makarnacı” derler, “cahil” derler;

Yine tahammül eder!..

Ama, “tahammül”ün de bir sınırı vardır değil mi?..

1 Kasım’dan önce; bu ülkenin insanlarını sürekli aşağılayıp;

“Koyun, koyun!” dediler,

Millet de, “koydu” işte!..

Yanlış anlamayın;

Azgın azınlığa “tavır koydu!”