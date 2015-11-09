Akit: Bizim cenahın gazetecileri CNN Türk'ü boykot etmeli, NTV ve Habertürk'e dikkat etmeli

Yeni Akit yazarı Hasan Karakaya, "Bence; 'AK Partili bakanlar ve milletvekilleri' başta olmak üzere, 'bizim cenahın gazetecileri', kesinlikle 'CNN Türk ekranları'nı 'boykot' etmeli, bu kanala çıkmamalıdır!.. NTV ve Habertürk’e de dikkat edilmelidir" dedi.

Karakaya, "Sen onların ekranlarına çıktıkça, onlar diyorlar ki; 'Bakın, ben objektif ve tarafsızım!.. Sizden de adam çağırıyorum' Böylece, 'meşruiyet' kazanıyor" görüşünü dile getirdi.

CNN Türk'ün de yer aldığı Doğan Medya'yı bünyesinde barındıran Doğan Holding'in Onursal Başkanı Aydın Doğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık eleştirdiği isimler arasında yer alıyor. Doğan Medya Grubu, hükümete yakın bazı gazete ve köşe yazarları tarafından da sık sık hedef gösteriliyor.

Hasan Karakaya'nın Yeni Akit gazetesinin bugünkü (9 Kasım 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bence; “AK Partili bakanlar ve milletvekilleri” başta olmak üzere, “bizim cenahın gazetecileri”, kesinlikle “CNN Türk ekranları”nı “boykot” etmeli, bu kanala çıkmamalıdır!.. NTV ve Habertürk’e de dikkat edilmelidir!..

Biz bunu “siyasiler”e ve “gazeteci” arkadaşlara söylediğimizde, bize diyorlar ki; “Biz onların tabanlarına da mesaj veriyoruz!”

Sen, onu, gel de benim külahıma anlat!.. Seni oraya “mesaj” vermen için değil, “dövmek” ve “aşağılamak” için çağırıyorlar!..

“Onların tabanına mesaj vermek” filan hikâye!.. Sen, onların ekranlarına çıkmakla, onlara “meşruiyet” kazandırıyorsun!..

Sen onların ekranlarına çıktıkça, onlar diyorlar ki; “Bakın, ben objektif ve tarafsızım!.. Sizden de adam çağırıyorum!..”

Böylece, “meşruiyet” kazanıyor!..

Evet, “bizden” bir adam çağırıyorlar!.. Ama, ya “sünepe” ve “ezik-büzük”birini çağırıp, onun üzerinden bol bol bizi dövüyorlar, ya da; “küskün, kırgın” birini çağırıp, bizi, ona dövdürüyorlar!..

Dolayısıyla; Her halûkârda “dayak” yiyen biz oluyoruz!.. O halde, niye çıkıyoruz onların ekranlarına?!?..