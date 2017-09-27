Akit: Adil Öksüz'ün emanette unuttuğu deliller, hâlâ incelenmedi!

Yeni Akit, 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı sanığı ve kilit ismi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra üzerinden çıkan ve Emniyet'te olan delillerin halen incelenilmediğini öne sürdü.

Yeni Akit’ten Osman Yiğit'in haberi şöyle:

Söz konusu delilerin ya teknik yetersizlik, ya iş yoğunluğu veya unutulması sebebiyle incelenemediği belirtiliyor.

Uzmanlar, Akıncı Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar a sarf ettiği, "İsterseniz sizi kanaat önderimizle görüştürebiliriz" şeklindeki teklifinin de Öksüz'de ele geçen veya benzeri cihazlar üzerinden gerçekleştirileceği kuşkusuna dikkat çekiyorlar.



Ayrıca bu cihazların geçmiş iletişim bilgilerinin her ne kadar ulusal imkanlarla tespiti mümkün gözükmese de, Adil Öksüz'e uydu haberleşme hizmeti veren firmanın, uluslararası hukuk gereği böylesi bir darbe soruşturmasına bilgi vermek zorunda bırakılabileceğine vurgu yapıyorlar. Aynı uzmanlar, Türkiye'den çıkarılmakla tehdit edilen firmanın, bunu göze alamayacağını kaydediyorlar.