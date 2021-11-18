Akit, 11 TL'yi aşan doların 10.46’ya çekilmesini “sert düşüş” başlığıyla haberleştirdi

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Kararın ardından dolar ilk tepkisinde 10,97'yi gördü ardından 11 TL'yi aştı. Akşam saatlerinde 10.46 seviyelerine düşen doları Yeni Akit Gazetesi, "Altın ve dolarda sert düşüş" başlığıyla haberleştirdi.

Faiz kararının ardından TSİ 18.20'de dolar 11.10, euro ise 12.61 seviyesinde seyrediyor.

Yeni Akit gazetesi, kısa süreli olarak doların 11 TL'nin altına düşmesini haber yaptı. Gazetenin Twitter'da paylaştığı "sert düşüş" haberine çok sayıda tepki geldi.

Akit'in yayımladığı haber şöyle:

TIKLAYIN | Türk Lirası eriyor; dolar 11 TL sınırını da aştı!