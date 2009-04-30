Akınoğlu, sabit kadroya karşı!

Araştırma görevlilerinden protesto

Prof. Dr. Akınoğlu, Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı'na alınan yeni cihazların tanıtımı toplantısında, bazı sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının araştırma görevlisi ve doktora öğrencilerinin sabit kadroya geçirilmesi, iş güvencesinin sağlanmasıyla ilgili talepte bulunması hakkında gazetecilere açıklama yaptı.Bu kadroların sabitleştirilmesi halinde gelecek nesillerin eğitim ve akademik gelişim imkanı hakkının engelleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Akınoğlu, şunları kaydetti:"Yüksek Öğretim Kanunu'nun 50-d maddesine tabi olarak kadroya alınan araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi eğitimini ve uzmanlığını tamamladıktan sonra ihtiyaç bölgelerindeki akademik kadrolara başvurma hakkı elde eder.Tıp fakültesi öğrencileri uzmanlık yapmak için araştırma görevlisi oluyor. Uzmanlığı bitince de kişinin üniversiteyle ilgisi kesiliyor. Mecburi hizmetini yapmak üzere Sağlık Bakanlığınca ihtiyaç bölgesine gönderilebilir ya da ihtiyaç durumuna göre üniversitelerin açıkladığı kadrolara başvurabilir."Amacın bu süreçte öğrenciye iş güvenliği sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akınoğlu, "Yine doktorasını tamamlamış gençler de Türkiye'nin her yerinde üniversitelere başvurabilir. Onlardan boşalan kadrolarda da yeni genç insanlar eğitimlerini sürdürür. Eğer bu kişileri sabit kadrolara atarsak, bir yıl sonra kimseye verecek kadromuz kalmaz. O zaman da gelecek nesillerin önü kapanır" dedi."Sabit araştırma görevlisi kadrosu eğitim açısından sakıncalıdır. Bu kadro genç akademisyenler için. Sabit bir kadro verildiği düşünülürse, kişi 60 yaşına kadar araştırma görevlisi olarak çalışıp oradan emekli olabilir. Fakat böyle bir durumda hak yenmiş olur."