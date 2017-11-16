Akıngüç Resim Ödülü Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen, Akıngüç Ödülü Resim Yarışması sonuçlandı. Sergilenmeye değer bulunan 10 eser ise 21 Kasım\'da düzenlenecek ödül törenin ardından üniversitenin sanat galerisinde sergilenecek.

İKÜ tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez resim alanında verilen “Akıngüç Ödülü” sahibini buldu. Rugül Serbest’in eserinin ödüle hak kazandığı yarışmada, sergilenmeye değer bulunan 10 eser ise 21 Kasım Salı günü üniversitede düzenlenecek ödül töreninin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) sergilenecek.

SEÇİCİ KURULDA USTALAR YER ALDI

28 Nisan 2017’de başlayıp, 29 Ekim 2017’de son bulan başvurular, altı kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Halil Akdeniz, Prof. Dr. Aydın Ayan, Ekrem Kahraman ve Denizhan Özer’den gibi usta isimlerden oluşan Seçici Kurul’un seçtiği ve sergilenmeye değer bulduğu eserler arasında, Rugül Serbest’in tablosu ödüle layık görüldü. Konu sınırlamasının bulunmadığı ve Seçici Kurul’un belirlediği Mansiyon Ödülü de Derya Aban’a verildi. Seçici Kurul’un sergilenmeye değer bulduğu 10 eser ise 21 Kasım Salı günü saat 14.00\'de İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleşecek törenin ardından “Akıngüç Resim Ödülü Sergisi”, saat 15.00\'da İKÜSAG\'da açılacak.

ADINA YARIŞMA DÜZENLENEN AKINGÜÇ AİLESİ

İKÜ’ye sanat koleksiyonunu bağışlayarak Üniversite koleksiyonunu temellerini atan, sanatı eğitimin her aşamasında önemli bir yere koyan İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç ve Akıngüç ailesi adına gerçekleştirilen yarışma, genç ressamları desteklemek amacıyla düzenleniyor.