T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Akıngüç Resim Ödülü Yarışması sonuçlandı

  İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen, Akıngüç Ödülü Resim Yarışması sonuçlandı

16 Kasım 2017 15:45

 

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen, Akıngüç Ödülü Resim Yarışması sonuçlandı. Sergilenmeye değer bulunan 10 eser ise 21 Kasım\'da düzenlenecek ödül törenin ardından üniversitenin sanat galerisinde sergilenecek.

İKÜ tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez resim alanında verilen “Akıngüç Ödülü” sahibini buldu. Rugül Serbest’in eserinin ödüle hak kazandığı yarışmada, sergilenmeye değer bulunan 10 eser ise 21 Kasım Salı günü üniversitede düzenlenecek ödül töreninin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi  Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) sergilenecek.

SEÇİCİ KURULDA USTALAR YER ALDI

28 Nisan 2017’de başlayıp, 29 Ekim 2017’de son bulan başvurular, altı kişilik Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Devrim Erbil, Prof. Dr. Halil Akdeniz, Prof. Dr. Aydın Ayan, Ekrem Kahraman ve Denizhan Özer’den gibi usta isimlerden oluşan Seçici Kurul’un seçtiği ve sergilenmeye değer bulduğu eserler arasında, Rugül Serbest’in tablosu ödüle layık görüldü. Konu sınırlamasının bulunmadığı ve Seçici Kurul’un belirlediği Mansiyon Ödülü de Derya Aban’a verildi. Seçici Kurul’un sergilenmeye değer bulduğu 10 eser ise 21 Kasım Salı günü saat 14.00\'de İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleşecek törenin ardından “Akıngüç Resim Ödülü Sergisi”, saat 15.00\'da İKÜSAG\'da açılacak.

ADINA YARIŞMA DÜZENLENEN AKINGÜÇ AİLESİ

İKÜ’ye sanat koleksiyonunu bağışlayarak Üniversite koleksiyonunu temellerini atan, sanatı eğitimin her aşamasında önemli bir yere koyan İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç ve Akıngüç ailesi adına gerçekleştirilen yarışma, genç ressamları desteklemek amacıyla düzenleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAİSTANBUL KültürAkıngüçResim YarışmasıSergilenmeyeKasımRugül SerbestinKasım SalıKültürGalerisindeSEÇİCİ KURULDA USTALAR YER ALDI 28 NisanEkimSeçici KurulProf Dr Devrim Erbil Prof Dr Halil Akdeniz Prof Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24