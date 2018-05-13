Akıncı: Rumlar çalışmaları sonlandırmazsa Türk gemisi araştırma başlatacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rumların tek taraflı olarak Doğu Akdeniz\'de doğalgaz arama çalışmalarına son vermesi çağrısı yaptı. Akıncı, aksi durumda Türkiye’nin satın aldığı araştırma gemisi ile bölgede araştırmalara başlanacağını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs\'ta savaş döneminde Limasol Sancağı’nda görev yapan mücahidelerin Beyaz Ev’de düzenlenen madalya takdim törenine katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, \"Türkiye, Doğu Akdeniz’deki tahriklerinden vazgeçsin. Kıbrıs Türk tarafı aşırı taleplerinden vazgeçsin, o zaman müzakerelere bakarız\" ifadelerini kullandığını anlatan Akıncı, \"Eşitlik, özgürlük ve güvenlik aşırı talepler değildir, asgari taleplerdir\" dedi.

RUMLAR DA ACI ÇEKTİ

\"Acılar, geçmişte yaşadıklarımızla sınırlı kalsın\" diye devam eden KKTC Lideri Akıncı şunları söyledi;

\"Artık bu topraklarda ne şehitler olsun, ne kayıp aileleri olsun. Hangi dilden, kökenden olursa olsun, kimse acı çekmesin. Bu topraklarda kana ve acıya yeteri kadar doyduk. Kıbrıslı Türkler gibi Kıbrıslı Rumlar da geçmişte acılar çekti.\"

Doğu Akdeniz’deki yeraltı zenginliğinin sadece Rumlara ait olmadığını kaydeden Akıncı, \"Bizim tercihimiz barış yoludur, akıl yoludur, ortaklaşma yoludur. Bu topraklar da denizlerdeki zenginlik de hepimize yeter\" diye konuştu. Akıncı, Rum tarafının konu ile ilgili kendi tercihini yapacağını belirtti.

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