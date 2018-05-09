Akıncı'dan doğal gaz anlaşması tepkisi: Barış rotası bu değil

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz\'deki doğal gazın Avrupa\'ya taşınmasına yönelik İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında varılan mutabakata tepki gösterdi. Bunun bir barış rotası olmadığını söyleyen Akıncı, \"Doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa\'ya ulaştırmak, en makul olandır. Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs\'ta çözüme katkı sağlayacak yol budur\" dedi.

Güney Kıbrıs\'ta dün bir araya gelen Rum Yönetimi, İsrail ve Yunanistan\'ın; 2018 yılı içerisinde \'İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Avrupa\'yı birleştiren doğal gaz boru hattı (EastMed boru hattı)\' inşasıyla ilgili anlaşmaya varmasına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tepki gösterdi. \"Bu bir barış rotası değildir. Doğu Akdeniz\'deki enerji kaynakları konusunda Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye\'yi dışlayarak barışa ve bölge istikrarına katkı yapmak mümkün değildir\" uyarısı yapan Akıncı, şunları söyledi:

\"Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz kaynaklarında Kıbrıs Türklerinin de hakkı vardır. Bunu ortak yarar temelinde yönetmek ve bölgedeki en kısa, en ucuz ve en hızlı inşa edilebilecek güzergâh olarak Türkiye üzerinden Avrupa\'ya ulaştırmak, en makul olandır. Ekonomik akla uygun, barış ve istikrara hizmet edecek, Kıbrıs\'ta çözüme katkı sağlayacak yol budur.\"

AB’YE \'VAHİM HATA\' UYARISI

Avrupa Birliği\'nin de hata yaptığını belirten KKTC Lideri, \"14 yıl önce Güney Kıbrıs\'ı AB\'ye tek başına almakla işlenen vahim hataya, bir yenisi daha eklenmek üzeredir. AB\'ye üyelikten sonra çözümden daha da uzaklaşan Rum tarafı, doğal gaz zenginliklerini de tek başlarına sahiplenip, Kıbrıs Türk tarafını ve Türkiye\'yi dışlayarak Avrupa\'ya ulaştırmayı sağlarsa, çözüm için zaten çok az olan motivasyonları hiç kalmayacaktır. Bu gelişme, Kıbrıs\'ta bölünmüşlüğe hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır\" diye konuştu.



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