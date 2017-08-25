Akıncı Üssü'nün eski harekât komutanı: Roma'yı da biz yaktık

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz darbe gecesi uçakların kalkış emrini verdiği ve hava trafiğini koordine ettiği ileri sürülen Akıncı Üssü'nün eski harekât komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in savunması tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, dün savunması tamamlanan sanık Özçetin'in çapraz sorgusuna geçildi.

Özçetin'e, darbe gecesi dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın 143. Filo’ya getirilişi sırasında güvenlik kamera görüntüleri izletildi. Ünal'ın arkasındaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Özçetin, arkalarından gelen, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 3 kişinin de Ünal'ın korumaları olduğunu iddia etti.

"Gerçekleri açıklıyorum: Oturduk darbeyi planladık"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığa, "Hava Kuvvetleri Komutanı’nın zorla getirilmediğini söylüyorsunuz ama arkasında silahlı kişiler var. Kendiniz tehdit altında olduğunuzu söylüyorsunuz ama diğer görüntülerinizde sizi tehdit edecek silahlı kişiler yanınızda yok. Bu sizce tezat değil mi?" sorusunu yöneltti.

Sanık soruyu, "Komutanın korumaları nereye giderse gitsin yanında bulunur. Onlar korumaları. Benimle durumu ifademde anlatmıştım" diye cevapladı.

"Geçmişe gidip Roma'yı yakıp geldik"

Müşteki avukatları, sanığa davanın sanıklarından bazılarının hakkında verdikleri ifadeleri tek tek okudu. Sanık bu ifadelerle ilgili, "Bunu kendisine sorun" ifadesini kullandı.

Darbe davası sanıklarından eski albaylar Ali Eraslan, Bilal Akyüz, İsa sancaklı, Veysel Kavak gibi isimlerin askeri liseden arkadaşı olup olmadığı sorulan sanık Özçetin, "Gerçekleri açıklıyorum. Okul sıralarında bu isimlerle oturduk darbeyi planladık. 2016 yılında darbeyi yaptık. Gerçek bu" dedi.

Avukatın, "Askeri lisedeki arkadaşlarınızın hepsinin darbe davalarında sanık olması sizce tesadüf mü sorusuna" sanığın verdiği, "Roma'yı da biz yaktık. Geçmişe gidip Roma'yı yakıp geldik" cevabı bir anda salonu karıştırdı.

"Böyle bir cevap usulü yok"

Mahkeme Başkanı Giray, "Böyle bir cevap usulü yok. Cevabınız varsa verirsiniz. İstemiyorsanız cevap vermeme hakkınız var" diyerek sanığı uyardı.

İddianamede yer alan bombalama emirlerinin geçtiği görüşmelerin okunması üzerine Özçetin, tapeleri inkar ederek, böyle bir talimatta bulunmadığını savundu.

MİT görevlileri Akıncı Üssü'nü ziyeret etti

MİT'in, darbeden yaklaşık 1.5 ay önce, 40 kişilik bir ekiple Akıncı Üssü'nü ziyaret ederek, üst hakkında detaylı bilgi aldığını iddia etti.

Sanık Özçetin, bir sanık avukatının, 15 Temmuz günü ABD'li iki kişinin üssü ziyaretiyle ilgili daha önce bir sanığın ifadesini hatırlatması üzerine, "Bunlar rutin uygulamalar. Bu konuda bir bilgim yok. Ancak üst tarihinde ilk kez karşılaştığım bir durum oldu. 15 Temmuz'dan yaklaşık 1.5 ay önce bir grup, Akıncı Üssü'nü ziyaret etmek istedi. Bu istek ısrarla talep edildi. Bu istek MİT'ten gelmişti. Ve ısrarla istenen bu faaliyet kapsamında MİT'e bağlı yaklaşık 40 kişi Akıncı Üssü'ne geldi. Nihat Altıntop bu gruba bilgi verdi. Üstle ilgili, cephaneler dahil her türlü konuda sorular soruldu. Bu, hem MİT hem Akıncı Üssü için ilk kez yapılan bir faaliyetti" dedi.

Salon boşaltılırsa soruya cevap verebilirim

Avukatın, "Daha önce bir sanık hatta detay vererek, biri siyahi iki yabancı askerin üsse geldiğini ve incelemelerde bulunduğunu söyledi. Sizin bundan haberiniz olması gerekmez mi? şeklinde soru yöneltti. Sanık Özçetin, "Akıllı mühimmatların sayımı ile ilgili geldikleri yönünde ifadeler var. Ancak benim bu soru ile ilgili vereceğim cevaplarda devlet sırrı olacak konular var. Eğer salon boşaltılırsa mahkemenize anlatırım" dedi.

Hedefleri pilotlara veren kim?

Savunmasında, uçaklara sadece kalkış izni verdiğini, kalktıktan sonraki faaliyetlerinden bilgisi olmadığını ileri süren sanığa, "Peki uçaklara bomba yükleme emrini veren kim? Hedefleri pilotlara veren kim?" şeklinde soru yöneltildi.

Sanık bu soruya, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Sanık Özçetin, Akıncı Üssü'ndeki pilotların içinde FETÖ üyesi olmadığını da ileri sürerek, "Eğer ben pilotlardan FETÖ'cü olanlar var dersem, FETÖ'cü olduğumu kabul ettiğim anlamına gelir" diye konuştu.