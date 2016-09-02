Akıncı Üssü'nden kaçan cuntacıların silah ve mühimmatları kavun tarlasında bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Akıncı Üssü'nden kaçan cuntacı askerlerin silah ve mühimmatlarını üssün yakınındaki kavun tarlasında bıraktıları anlaşıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cuntacıların karargah olarak kullandıkları Kazan'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Hava Üssü) çevresindeki arazilerde

jandarma tarafından arama tarama çalışmaları sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalara,Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı 60 personel ve özel eğitimli arama köpekleri katılıyor.

Aramalar neticesinde, üssün yakınındaki kavun tarlasında, askeri kamuflaj ve rütbeler,kredi kartları, ehliyet, pasaport ve taşınabilir bilgisayar belleğinin yanı sıra eğitimbombası gibi birçok malzeme ele geçirildi. Malzemeler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Kazan'da yaşayan bir vatandaşın önceki günlerde ihbarı üzerine, Akıncı Üssü'nün kuzeyinde bulunan tellerden atlayarak kaçan darbeci askerler tarafından bir tarlada bırakılan bilgisayar ve cep telefonu gibi malzemelere el konulmuş, bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı arama başlatılmıştı.