Akıncı Üssü sanığı eski Albay Ali Eraslan: Darbenin sorumlusu Fethullah Gülen'dir

15 Temmuz gecesi darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin dava devam ediyor. 15. celsede eski Albay Ali Eraslan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen eski Albay Fatih Yarımbaş savunma yaptı. Her iki isim de suçlamaları reddetti.

Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin davada, eski Albay Ali Eraslan savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Eraslan, darbe girişiminin bir numaralı sorumlusunun Fethullah Gülen olduunu söyledi.



Eraslan, 'FETÖ' yöneticisi olduğu iddiasını da reddetti ve bunu hakaret olarak kabul ettiğini söyledi.



Meslek hayatının terörle mücadele içinde geçtiğini ifade eden Eraslan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, darbe toplantılarına katılmadığını savundu.



Akıncı Üssü önündeki vatandaşlardan 9'unu şehit etmekle suçlanan Eraslan, kimseye ateş etmediğini, ateş emri vermediğini, tam tersine ateş edilmesin diye çaba sarfettiğini anlattı.





"Aksakallı'yı korumak için gittim"





Erarslan'ın ardından, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen eski Albay Fatih Yarımbaş savunma yaptı.



Yarımbaş, Aksakallı'nın yanına, onu kaçırmak için değil, korumak için gittiğini iddia etti.



Fatih Yarımbaş, yanındaki askerlerin silah ve teçhizatlarının olmadığını da savundu.