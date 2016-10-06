Akıncı Üssü operasyonu; 'FETÖ'nün 55 'mahrem imamı' gözaltına alındı

15 Temmuz’daki darbe girişiminde, darbenin merkez karargahları arasında yer alan Akıncı Hava Üssü’nde görevli pilotlardan sorumlu olduğu ileri sürülen 'FETÖ’nün mahrem imamları'na yönelik operasyon başlatıldı. “Mahrem imam” olduğu ileri sürülen 101 kişiden 55 şüpheli gözaltına alındı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, hava üssünde görevli olup darbe girişime katıldığı gerekçesiyle tutuklanan pilotların ifadelerinde Gülen cemaati içinde kimlerle görüşüp talimat aldıklarını açıklamaları sonrasında 'mahrem imamlar'ın varlığının ortaya çıkarıldığı iddia edildi. MİT, TSK ve Emniyet içinde 'mahrem imam' olarak görev alan şüphelilerin darbe girişiminde sonra da 'FETÖ' üyeleri ve sempatizanlarının koordine etmeye çalıştıkları, 2. darbe girişimi için hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

Akıncı Üssü'nden kalkan uçaklar Meclis'i bombalamıştı:

101 'mahrem imam'

Mahrem imamlardan bazılarının Akıncı Üssü’nde görevli pilotlarla bağlantılarının tespit edilmesiyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM), Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında Akıncı Üssü’ndeki askeri personelle bağlantısı olan 101 kişinin 'mahrem imam' olduğu ileri sürüldü. Savcı Şaban Yılmaz’ın koordinesinde yürütülen soruşturmada dün operasyon aşamasına geçildi. Dün Sabah isimleri belirlenen mahrem imamlardan 55’i yakalanarak gözaltına alındı. Listedeki şüphelilerden 13’nün de daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

Mahrem imamların cemaat üyelerinin katıldığı toplantıların yapıldığı veya yaşadığı evlerin bulunması, toplantıların düzenlenmesi görevlerini yürüten normal ev imamlarının dışında, molla heyetinin verdiği talimatları alt kadrolara iletme görevini yerine getirdiği belirtildi. Şüphelilerin molla heyeti ile alt kadroların bağlantılarının kurdukları, gelen talimatları ilettikleri, cemaat kadrolarının yeniden toparlamaya belirlendi. Aynı zamanda, MİT, TSK ve Emniyet içinde 'mahrem imam' olarak görev alan şüphelilerin 2. darbe girişimi için hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

Üzüm salkımı modeli

Yapılan çalışmalarda 'üzüm salkımı' biçiminde örgütlenme içinde oldukları belirlenen mahrem imamların daha önce gözaltına alınan askeri üste görevli personelin ifadelerinden elde edilen bilgilerle ortaya çıkarıldığı, çapraz teşhis ve çapraz ifadelerden tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 'mahrem imamlar'dan bazılarının verdiği bilgilerle, 'FETÖ’nün geriye dönük 20 yıllık faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. 'Mahrem imamlar'ın örgütsel faaliyetlere devam ettikleri, operasyonun amacının alt kadrolar ile karar verme mekanizması arasındaki bağlantının kesilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

2 MİT’çiye gözaltı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MİT’te başlattığı operasyonda Kayseri’de iki kişi gözaltına alındı. 101 kişiden biri olan Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan O.T. de evinde gözaltına alındı.

'FETÖ’nün uyuyan hücreleri’ne soruşturma

'FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt üyesi bazı sivil şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda yeni bir gelişme yaşandı. Bu ifadeler ışığında harekete geçen savcılık, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 11’i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ile biri merkeze çekilen vali yardımcısı olmak üzere 6 ‘’sivil imam’’ dan oluşan 39 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. İfadeleri savcılıkça alınan şüpheliler, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin, öğrenim dönemlerinden bu yana örgütün emriyle hareket ettikleri, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün askeriyedeki yapılanmasının tamamen deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları ileri sürüldü.

Alt subaylardan sorumlu öğretmen

101 zanlı arasında bulunan ve örgüt mensupları arasında “mahrem imam” olarak adlandırılan TSK’da teğmen ve daha alt rütbeli subaylardan sorumlu olduğu iddia edilen öğretmen A.M.Z, Karabük’ün Yenice ilçesinde yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara’ya gönderildi. 31 ilde gerçekleştirilen operasyonda Kayseri’de de 2 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli adreslerinde bulunamadı. Diğer illerde alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya gönderildi. Ankara merkezli, 31 ilde yapılan operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital verilere el konuldu.