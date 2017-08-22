Akıncı Üssü eski komutanı savunma yaptı (3)

EVRİM, DARBE GİRİŞİMİNİ \"HOLLWOOD YAPIMI KOMEDİ FİLM\" SENARYOSUNA BENZETTİ

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen, Akıncı Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı. Yargılandığı Genelkurmay Çatı davasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıkan Evrim, darbe girişimini \"Hollwood yapımı komedi film\" senaryosuna benzetti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülün duruşmada, eski Tuğgeneral Hakan Evrim savunmasıyla devam edildi.

\"BU DARBE GİRİŞİMİNİ YAPTIĞINI İDDİA ETMEK TSK\'YA HAKARETTİR\"

Savunmasına darbe girişiminde yapıldığını iddia ettiği yanlış ve hataları ayrıntılı bir şekilde anlatan Evrim, \"Bu hatalar TSK\'nın tehammülleri ile çatışmaktadır. Sadece bu anlattıklarım bile uluslararası kamuoyu ile paylaşılsa bile, Türk askerinin yeteneğini bilen, Türk askeri ile daha önce çalışan hiç bir ülke askeri, bunun Türk subayları tarafından hazırlanmış bir harekat planı olduğuna inanmaz. Çünkü TSK personelinin ne kadar kalifiye olduğunu bilirler. Zaten dünya kamuoyu halihazırda bu fikirde gözükmektedir. Bu kadar general, amiral ve kurmay subayın yapacağı bir darbe planının böylesine dramatik hatalarla dolu olması mümkün değildir. TSK\'nın subaylarına verdiği eğitim, özellikle NATO ülkelerinde parmakla gösterilmektedir. Dünyadaki orduları eğiten TSK\'da bu tür hatalar yapan general, amiral, subay olduğunu iddia etmek saçmadır. Dolayısıyla bu kadar ehil askerlerin böyle acemice planlama yaptığını iddia etmek TSK\'ya hakarettir. Ayrıca ortada bir darbe planı da yoktur, bulunamamıştır. Eğer TSK personeli bu darbeyi planlasaydı, mutlaka dökümante ederdi. Böylesine saçma bir planlama ve sevk yapılmazdı\" dedi.

\"TBMM BİNASININ YIKILMASI İÇİN 35-40 F-16\'NIN KULLANILMASI GEREKİYOR\"

Televizyonlardan sokağa çıkma çağrıları yapıldıktan sonra darbe girişiminin başarısız olacağının belli olduğunu ileri süren sanık Evrim, \"Çağrıların ardından halkımız sokağa döküldükten sonra TÜRKSAT\'ı vurmak ve televizyon yayınlarını iptal etmek nasıl bir mantıkla açıklanabilir. Öte yandan bombalanan TBMM binasının yıkılması için 35-40 F-16\'nın kullanılması gerekmektedir. Darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasından sonra meclise atılan o bombaların ortadan kaldırılmak için atılmadığı ortadadır. Meclise çok yakın olan Genelkurmay\'daki yüzlerce askerle meclis işgal edilebilecekken, niçin bombalandığı da ayrıca irdelenmelidir\" dedi.

\"O GENERAL BU DARBENİN BİR PARÇASI OLSAYDI SAYIN CUMHURBAŞKANI O UÇAĞA BİNEMEZDİ\"

F-16 uçaklarının darbe yapmaktan ziyade, infial yaratarak, başarısızlığı garantileyecek şekilde, darbenin bastırılması sonrası başlatılacak tasfiyeye yönelik kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanıldığını ileri süren sanık Evrim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın uçağının İstanbul\'a gitmek için Dalaman\'dan havalandığını belirterek, \"Dalaman meydanı emir komutada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü komutanlığına bağlıdır. Balıkesir üst komutanı hali hazırda tutukludur. Eğer bu general darbenin bir parçası olsaydı, ne sayın Cumhurbaşkanı o uçağa binebilirdi, ne de o uçak o meydandan kalkabilirdi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, saat 00.24\'de konuşma yaptıktan sonra uçağın bulunduğu meydanda Cumhurbaşkanını almak için bir tertibat alınması beklenmez miydi. Görüldüğü gibi darbenin en kritik hamlesi, Hollwood yapımı muhteşem bir komedi film senaryosunu andıran acemi bir planlama ve uygulamaya sahne olmuştur\" dedi.

\"SİLAHLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ\"

15 Temmuz\'da yaşadıklarını anlatan Evrim, Akıncı Üssü\'nde 141. Filo önünde akşam saatlerinde teçhizatlı sivil ve asker kişiler gördüğünü belirterek, \"\'Siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz\' diye sordum. Aniden etrafımı sarıp silahlarını bana doğrulttular. Ve, \'sizlik bir şey yok, size, ailenize ve personelinize zarar vermek istemiyoruz. Kendinizi ve bunların selametini düşünüyorsanız sadece sizden istediklerimizi yapın, yoksa siz ve personeliniz için kötü olur\' dediler.\" iddiasında bulundu.

\"LOJİSTİK DESTEK İSTEDİLER\"

O şartlarda yapacak bir şeyi olmadığını ve kendisini zorla 143. Filoya götürdüklerini iddia eden sanık Evrim, \"Çardakta beklerken yüzü maskeli iki komando yanıma gelip, \'Size ve personelinize bir şey olmayacak. Sadece lojistik anlamda istediklerimizi yerine getirin\' dediler. \'Ne oluyor, ne yapmaya çalışıyorsunuz\' dediğimde, \'Sen karışma yoksa senin ve personelin için iyi olmaz\' diyerek telefonuma el koydular\" diye konuştu. Başlarda ne olduğun anlayamadığını sonradan darbenin buradan yönetildiğini anladığını söyleyen Evrim, zaman zaman kendisini çağırıp lojiktik destek istediklerini ileri sürdü. Uçaklara bomba yüklenmesi, yakıt alınması gibi konularda isteklerini teknik olarak mümkün olmadığını söyleyerek yerine getirmediğini anlatan sanık Evrim, \"İçeride tanımadığım 30 kişi vardı. Ve yoğun bir faaliyet içindeydiler\" dedi.

\"GENELKURMAY BAŞKANINA \'HOŞ GELDİNİZ\' DEDİM\"

\"Genelkurmay Başkanı üste geldiğinde üst komutanı olmam nedeniyle yanına gitmem gerektiğini söylediler\" diyen sanık Evrim o anları şöyle anlattı: \"Yanına gidene kadar Genelkurmay Başkanının darbedeki pozisyonuna veya öncesinde yaşananlara ait en küçük bir bilgim yoktu. Karargahın girişindi sivil asker silahlı pek çok kişi vardı. Hemen içeri girerek Genelkurmay Başkanına \'hoş geldiniz\' dedim. İçeride Akın Öztürk paşa ile 5-6 kişi daha vardı. Boş olan tek sandalye olan makam koltuğumu alarak komutanı görecek bir şekilde oturdum. O geceki olaylara ilişkin konuşuyorlardı. Ben hiç konuşmadan olanı biteni dinledim. Konuya uzak oluşum, olayların içinde olmayışım nedenleriyle ve açıkçası orada bulunmamın gereksiz olduğuna kanaat getirerek, konuşmalar sırasında bir ara telefonla arama, görüştürme lafları geçmesini fırsat bilerek ayağa kalktım. Genelkurmay Başkanımıza hitaben, \'eğer aramak istediğiniz biri olursa, (ön tarafta bizim emir astsubaylarımızın olduğu yeri göstererek) sizi görüştürebilirler\' diyerek odadan ayrıldım. Yaklaşık bir iki dakika sonrada içerdeki gurup çıktı. Gece boyunca Genelkurmay Başkanı ve Akın Öztürk Paşanın makam odamda kaldıklarını düşünüyorum. Ben bir daha oraya gitmedim.\"

\"75-80 KİŞİ TESLİM OLDU ANCAK ORADA ÜÇ YÜZE YAKIN SİLAH VARDI\"

Saat 08.00 sıralarında Genelkurmay Başkanının helikopterle ayrıldığını ve ekibin teslim olma kararı aldığını öğrendiğini belirten sanık Evrim, karargah bölgesine gittiğini ve burada beklerken uçakların üssü bombaladığını söyledi. Öğleden sonra üsse gelen askeri savcılar tarafından gözaltına alındıklarını belirten sanık Evrim, \"70-75 kişi jandarma tarafından gözaltın alınmamıza rağmen sivil ve komando kıyafetli silahlarını teslim ettiklerinde, tam sayısını bilmiyorum ama 250-300 adet uzun namlulu modern silahın olduğuna şahit oldum. Burası benim açımdan çok önemli; O gece teslim olan kişi sayısı 70-75 kişiydi. Orada alınan üç yüze yakın silah vardı\" dedi.

\"KEMAL BATMAZ\'A SELAM VERMEDİM\"

Adil Öksüz\'ün darbe öncesi yaptığı iddia edilen toplantılara katılmadığını ileri süren sanık Evrim, \"Darbeye ev sahipliği yapan üssün komutanı olarak bu toplantılara katılmam gerekmez mi? Bu toplantıların yapıldığı tarih bayram tatiline denk geliyor. Bayramda personelle bayramlaştıktan sonra memleketim olan Ödemiş\'e gittim. Bu kamera kayıtlarıyla tespit edilebilir\" dedi. O gece orada yaşanan olaylarda sivil vatandaşların şehit olduğunu gözaltına alındıktan sonra öğrendiğini iddia eden sanık Evrim, \"Öğrenince çok üzüldüm. Bu konuda bir bilgim ve emrim kesinlikle olmamıştır\" diye savunma yaptı. Kuleden uçaklara talimat verdiği iddialarını da kabul etmeyen sanık Evrim, Kemal Batmaz\'a asker selamı verdiği görülen görüntülerle ilgili de, \"Bu kişiyle ne telefon görüşmem oldu ne de bu kişiye selam verdim. Kendisini tanımıyorum. Üste yakalandıkları söylenen diğer sivilleri de tanımıyorum\" diyerek suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı.

SAVUNMASINA YARIN DEVAM EDECEK

Yaklaşık 4.5 saat konuşan Evrim\'in savunması bugünkü celsede bitmedi. Mahkeme Başkanı sanığın savunmasına yarın devam edileceğini belirterek, duruşmayı yarın saat 09.30\'a erteledi.