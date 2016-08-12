Akıncı Üssü demokrasi parkı oluyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden askerlerin sayısının 162 olduğunu söyledi. Bakan Işık, darbe girişimi gecesi havacıların merkezi olan Akıncı Üssü'nün de 'demokrasi parkı' olacağını söyledi.

Bakan Işık'ın Akıncı Üssü ile ilgili Habertürk'teki açıklaması şöyle:

"Önümüzdeki bir ay içinde bunları tamamlamayı hedefliyoruz. Eylül'ün 15'ine kadar Ankara ve İstanbul'daki birliklerin taşınmasını hedefliyoruz. Çalışmalar sürüyor, planlama yapıldı. Bazı birlikler 10 gün, bazıları 20 gün, bazılar bir ay içinde taşınacak. Bu alanlar halkın kullanımına ve kamuya sunulacak. Akıncılar'da Demokrasi Parkı yapılması konusunda irade var.