Akıncı Üssü davasında güldüren 'NATO' diyaloğu (2) 

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POLİS ÖZEL HAREKATI BOMBALAYAN PİLOTA 'NASIL KIYDIN O KADAR CANA?' TEPKİSİ   Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bom

11 Eylül 2017 19:12

POLİS ÖZEL HAREKATI BOMBALAYAN PİLOTA \'NASIL KIYDIN O KADAR CANA?\' TEPKİSİ  

Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı\'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı\'nı bombalayan ve onlarca polisi şehit eden eski Pilot Yarbay Mustafa Azimetli\'nin savunmasına geçildi. 
Sanık Azimetli, savunmasına başladığı sırada, şehit yakınlarının oturduğu bölümden tepki sesleri yükseldi. Bir şehit yakını, \"Nasıl kıydın o kadar cana? Allah belanı versin. Allah için doğruları söyle\" diye bağırdı. Şehit yakınlarından bazıları da sanığa yönelik sinkaflı sözler sarf etti. Bunun üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, şehit yakınlarını uyardı. Sessizliğin sağlanmasının ardından duruşmaya devam edildi. 

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) 

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