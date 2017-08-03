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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Üssü davasında gerginlik; sanıklara pet şişe atıldı

Sanık Çiçek'in, müşteki avuklarına yönelttiği 'FETÖ' suçlaması sonrası mahkeme salonunda gerginlik çıktı

03 Ağustos 2017 16:32

Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, 'TSK'nın kurmay subay imamı' olduğu öne sürülen Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda gerginlik yaşandı.

İddianamenin dört numaralı şüphelisi Çiçek’e bir müşteki avukatı, "Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?" diye sordu. Çiçek’in "Hayır'"cevabı üzerine avukat, "Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var" dedi.

Bunun üzerine Hakan Çiçek, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, "Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.

 

Pet şişe atıldı

 

Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine "Neyi alkışlıyorsunuz?" diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi.  

 

Duruşmaya ara verildi

 

Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verdiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.  

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Akıncı ÜssüdavamahkemegerginlikHakan Çiçek

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