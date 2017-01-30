Akıncı: Kıbrıs'ta çözüm, toprakların bir kısmının onlara iadesiyle ve siyasi haklarımızı almamızla mümkün

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerin geldiği son noktayla ilgili bir açıklama yaparak, çözümün toprak iadesine bağlı olduğunu söyledi. Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm ancak, Rum tarafının 1963'ten beri bizi mahrum bıraktıkları siyasi eşitliğimizin federal bir çerçevede bize iade edilmesi ve bizim de, 1974'ten beri savaşın sonucunda onların mahrum kaldığı toprakların bir kısmını onlara iade etmemizle gerçekleşebilir" dedi.

Akıncı, yayınladığı yazılı açıklamada, Türk tarafında toprak iadesine karşı çıkan siyasi demeçlere atıfta bulunarak şunları ifade etti:

"Annan'dan günümüze kadar tüm haritalar Kıbrıs Türk tarafına yüzde 29 civarında bir toprak kalacağını öngörmektedir. Bu son süreçte de eğer çözüme ulaşmak mümkün olacaksa sonuç bu şekilde olacaktır.

"Beni hatalı bulan 3. Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu başbakanlığı sırasında bir yandan Meclis'te 29+'yı kabul etmiş, sonrasında da 'Bir karış vermeyiz' diye köy köy dolaşarak halkına karşı samimi davranmamıştır. Şimdiki Başbakan Sayın Özgürgün ise bir santimetrekare toprak vermeyeceğini ama çözümü de istediğini söylemektedir. O da bizim stratejik hata yaptığımızı savunmaktadır"

Kıbrıs'ta geçmişin yaraları sarılabilir mi?

Akıncı açıklamasının devamında çözüm için gereken şartları şöyle tanımladı:

"Halkımıza gerçekleri söyleyeceğimi ilk günden beri ifade ettim. Toprak konusunda da bu çizgimden ayrılacak değilim. Kıbrıs'ta çözüm ancak, Rum tarafının 1963'ten beri bizi mahrum bıraktıkları siyasi eşitliğimizin federal bir çerçevede bize iade edilmesi ve bizim de, 1974'ten beri savaşın sonucunda onların mahrum kaldığı toprakların bir kısmını onlara iade etmemizle gerçekleşebilir"

Akıncı aynı açıklamada son sözü referandumda halkın söyleyeceğini ifade ederek, "Ancak henüz o noktada değiliz" dedi.