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Dünya

Akıncı ile Anastasiadis 16 Nisan'da bir araya geliyor

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 30 Mart (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyor

30 Mart 2018 19:56

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 30 Mart (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyor.
BM’den yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek \"resmi olmayan\" toplantı saat 19:00’da başlayacak. 
Akıncı ile Anastasiadis, en son Haziran ayında, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelmişti.

 

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