Akıncı iddianamesinden:Eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş aracılığıyla FETÖ şirketlerine 7 milyon 62 bin lira aktarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında da yargılanan ve bunun planını yaptığı belirtilen Gökhan Sönmezateş ile ilgili MASAK raporuna yansıyan detaylara yer verildi.

AA'nın haberine göre, Eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in, darbe girişimi faaliyeti kapsamında hakkında işlem yapılan zanlılardan Gökhan Maldar ile 3, Veysel Kavak ile 1 kez havale işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Sönmezateş ile zanlılardan Hamdi Bozkurt, Kemal Akçınar ve Nurullah Albayrak arasında da havale işlemleri yapıldığı anlatıldı.

Ayrıca Sönmezateş'in yetkilisi olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Şube Başkanlığı'nca 10 Nisan 2014-13 Temmuz 2016 tarihlerinde toplam 10 işlemde hakkında FETÖ kapsamında işlem yapılan MilSoft Yazılım Teknolojileri AŞ'ye 7 milyon 62 bin 851 lira gönderildiği bildirildi.

Aynı şekilde 13 Nisan 2015-15 Haziran 2016 tarihlerinde toplam 5 işlemde hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılan Necdet Sungur'un ortakları arasında bulunduğu ATESİN Havacılık Sanayi AŞ'ye 2 milyon 284 bin 397 dolar aktarıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı.