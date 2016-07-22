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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Hava Üssü'nde darbe sonrası açıklama salonu hazırlanmış!

Salona Genelkurmay Başkanlığı’nın logosu bulunan bayrağın bile Akıncı Üssü’ne getirildiği belirlendi

22 Temmuz 2016 12:32

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, “Akıncı Üssü” olarak bilinen Ankara’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda ortaya çıkan görüntülerde çarpıcı bir ayrıntı yer aldı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, 15 Temmuz’daki darbe girişimi başarılı olsaydı basın açıklaması yapılacak olan salonu bile hazırladıkları ortaya çıktı. Darbecilerin üs olarak kullandığı Akıncı’da basın açıklaması yapılması için özel bir salon hazırlandığı, Genelkurmay Başkanlığı’nın logosu bulunan bayrağın bile Akıncı Üssü’ne getirildiği belirlendi. Akıncı’da savcıların yaptığı araştırmalarda basın açıklaması yapılması için bir köşe hazırlandığı belli oldu. 

 

 

 

 

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