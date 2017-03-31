Akıncı Hava Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman,15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin tamamlanarak mahkemeye gönderildiğini bildirdi. İddianamenin 1 numaralı sanığı Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen olurken, 2 numaralı sanık da Adil Öksüz oldu.15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeki bir başka isim Kemal Batmaz da iddianamede 3 numaralı sanık konumunda yer aldı. İddianamede sanıkların 303 kez müebbetleri istendi. İddianamede, Akıncı Üssü'nün darbe girişiminin komuta merkezi olduğu da belirtildi.

İddianamede, darbenin askeri sorumlusunun eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün olduğu belirtildi. Ayrıca, ifadesi alınan Bayram Aktan'ın, teşebbüs devam ederken Binbaşı Mehmet Akçara'ya yönettiği "Ne oldu, Komutan (Genelkurmay Başkanı) nerede?" sorusuna "Komutan yok, komutan Akın Öztürk Paşa" yanıtını aldığı da iddianameye girdi.

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün 2014 yılında ByLock kullandığının da tespit edildiği yazıldı.Ayrıca Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.

İddianemde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 25 pilotun F-16 kullandığı 11 bombalama eylemenin gerçekleştirildiği de belirtildi. 2 pilotunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı takiple görevlendirildiği tespitine yer verildi.

Kocaman, darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT'ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesini kapsadığını bildirdi.

İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.