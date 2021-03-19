T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akıncı dizisindeki sahne hakkında hukuki işlem başlatılacak

19 Mart 2021 11:53

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.

Alkaç, Akıncı dizisinde cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya dizildiği sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Akıncı dizisindeki sahneye, Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Alkaç, "Her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" mesajını paylaştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğüYunus AlkaçhaberakıncıAkıncıdizicezaevihukuki işlem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24