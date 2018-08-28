Akın var yurtdışına akın: GreenCard ve Ankara Anlaşması başvuruları giderek artıyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye'den yurtdışına taşınmak ve gittikleri yerlerde çalışmaya başlayıp yeni bir hayat kurmak isteyenlerin sayısı hızla arttı. Sahiplerine ABD'de oturum ve çalışma izni veren GreenCard'a ve benzer koşulları İngiltere için sağlayan Ankara Anlaşması'na başvuran kişilerin sayısında gözlemlenen artış, bunun bir göstergesi.

ABD’nin düzenlediği çekilişle dağıtılan GreenCard’a Türkiye’den başvurular son iki yılda yüzde 65 arttı.

2016 yılında çekilişe başvuranların sayısı 245 binken bu sayı, 2017 yılında 71 bin artarak 316 bine ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılındaki başvuru sayısı ise 406 bin oldu.

Çekilişe 2007'de 112 bin kişi başvurmuştu.

GreenCard gibi, Ankara Anlaşması da son dönemde daha çok talep gören ‘yurt dışına taşınma’ ve ‘yurt dışında çalışma’ yöntemlerinden biri. Anlaşma, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Ankara Anlaşması’na 2014 yılında toplam 3230 kişi başvururken bu sayı, geçtiğimiz dört yıl içinde 5200’ün üzerine çıkmış.

Bu ücretsiz vizeye, İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen ve yeterli sermayesi bulunan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabiliyor. Başvuruları kabul edilen kişiler için İngiltere vatandaşlığına giden yol da açıyor.