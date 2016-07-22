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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akın Öztürk'ün kardeşi de açığa alındı

Kemal Abidin Öztürk’ün hafta başından bu yana işe gelmediği öğrenildi

22 Temmuz 2016 20:41

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Sekreteri Kemal Abidin Öztürk’ün de aralarında olduğu 3 kişi açığa alındı. Genel Sekreter Öztürk’ün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kemal Abidin Öztürk’ün hafta başından bu yana işe gelmediği, bugün açığa alındığı öğrenildi.

Darbe girişimine yönelik 15 Temmuz sonrasında üniversite personeline yönelik yürütülen çalışmada, DEÜ Genel Sekreteri Öztürk ile 1 profesör ve 1 yardımcı doçent görevinden uzaklaştırıldı. DEÜ yetkilileri, 1 profesörün de kendi isteğiyle emekliye ayrıldığı bilgisini verdi.

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