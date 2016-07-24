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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün damadı Pilot Yarbay Hakan Karakuş gözaltına alındı

Öztürk''ün, 15 Temmuz darbe girişiminin lideri olduğu öne sürülmüştü

24 Temmuz 2016 02:09

15 Temmuz darbe girişimini yapan cuntanın liderlerinden biri olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve halen Yüksek Askeri Şûra üyesi olan Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, Ankara Sincan’da gözaltına alındı.

 F-16 pilotu olan Yarbay Hakan Karakuş’un ismi ilk kez eylül 2014'te Ankara ’da trafikte dönemin Kuveyt Büyükelçiliği Ataşesi Emad Ali Almohid ile yaptığı yumruklu kavgayla gündeme gelmişti. Karakuş eşinin gözleri önünde elçilik görevlilerince darp edilmişti.

15 Temmuz gecesi cuntacılar tarafından Moda Deniz Kulübü’nde rehine alınan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, personelini toplayarak, olay gününü anlattığı öne sürüldü. Yeni Şafak, Ünal'ın, “Akın (Öztürk) Paşa kesinlikle doğru söylemiyor. Genelkurmay’ın açıklaması da doğru değil. Hiçbirine kefil değilim” dediğini öne sürmüştü.

Öte yandan, Fethullah Gülen'e yakın isimlerden Halis Hancı, Trabzon'un Araklı ilçesinde yakalandı. Hancı'nın darbe girişiminden 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı iddia ediliyor.

 

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