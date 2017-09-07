Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, iddianameye giren ifadelerini reddetti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın şüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş, yapılan çapraz sorgusunda iddianamedeki tüm suçlamaları reddetti. İfadesinin işkence altında alındığını öne süren Karakuş, kayınpederi eski Orgeneral Akın Öztürk'ün darbe girişiminin bir numarası olduğu, darbe toplantılarına katıldığı ve Ankara'da birçok noktayı bombalayan jetlere talimat verdiği iddialarını kabul etmedi. Hakan Karakuş, kendi isminin telefon iddianameye giren telefon konuşmalarında başka biri tarafından kullanılmış olabileceğini savundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki duruşma salonunda görüler dava, dün savunması tamamlanan sanık Hakan Karakuş'un çapraz sorgusuyla devam etti. Kuleden, 15 Temmuz gecesi, Ankara'da uçan uçaklarla darbeciler arasında irtibatı sağladığı ve aldığı emir doğrultusunda uçakları yönlendirdiği iddia edilen sanık Karakuş'a iddianameye giren konuşmaları okundu. İşte sanık Karakuş'un, sanıklardan Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin'le yaptığı konuşma:



Ahmet Özçetin: efendim



Hakan Karakuş: ee 2 tane helikopter geliyor kule karşısına inecek komutanım



Ahmet Özçetin: tamam okey içindekileri yuvaya gidecek onlar



Hakan Karakuş: tamam komutanım



Ahmet Özçetin: yuva 4 e



Hakan Karakuş: tamam komutanım



Ahmet Özçetin: hadi görüşürüz

Sanık Karakuş'un, diğer sanıklardan Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim'le yaptığı konuşma ise şöyle:



Hakan Karakuş: evet



Hakan Evrim: hakan



Hakan Karakuş: buyrun



Hakan Evrim: napıyosun sen orda



Hakan Karakuş: ıııı hareket komutanı buraya gelmemi söyledi



Hakan Evrim: tamam hakan ııı uçak varmı havada ankara üzerinde devamlı uçak olacak



Hakan Karakuş: var komutanım



Hakan Evrim: tamam ııı şey süratli şey geçsin



Hakan Karakuş: tamam komutanım



Hakan Evrim: tacize devam



Hakan Karakuş: tamam komutanım



Hakan Evrim: peyder pey kaldır



Hakan Karakuş: tamam komutanım



Hakan Evrim: hadi



Hakan Karakuş: tamam komutanım

"Konuşmalar bana ait değil"

Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş'a "Bu konuşmalar size mi ait?" diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, "Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış" dedi.

Kendisi olduğunu kabul etti, zamanı kabul etmedi

Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş'a, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo'daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07'de 143. Filo'daki görüntüsüyle ilgili "Bu saatte 143. Filo'ya gitmediğim için bu kişi 'Ben değilim' diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz'a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo'ya gitmedim" dedi. Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray'ın "Emin misiniz?" sorusuna ise "Evet eminim" diye yanıt verdi.

"Yorum sorusu" tartışması

Sanık Karakuş, "Bu darbeyi kim yaptı?" sorusuna "Bu soru, yorum sorusu" diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo'nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi. Sanık Karakuş ise kendisinin de darbenin mağduru olduğunu ve 15 Temmuz günü yaşananların bir darbe olduğunu çok geç öğrendiğini söyleyerek, "Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Avukatlar sanki bunu cevabını biliyormuşum gibi davranıyor. Gerçekten bilmiyorum" diye konuştu.

'FETÖ' sorusuna cevap vermek istemedi

Başbakanlık avukatı İskender Minar, "Davanın 73 sanığının aleyhinizde beyanları var. Kabul etmediğiniz kayıtlarda konuşmalarınız var. Orada konuşulan her şey o gece bu ülkede yaşandı. Uçaklar alçaktan uçtu, uçaklardan bombalar atıldı. Sizin komutanı olduğunuz filodan uçtu bu uçaklar. Sizce bu darbeyi kim yaptı?" sorusuna Karakuş, "Bu, düpedüz bir yorum sorusu." demekle yetindi.

Bunun üzerine Minar, "Yıllarca bu devletin ekmeğini yediniz, ülkenin güvenliğinden sorumlu bir işin başındasınız, buradan bakınca darbeyi kimin yaptığı sorusunun cevabı sizi ilgilendirmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

Davanın sanığı olduğunu ve sorunun cevabının kendisini de ilgilendirdiğine dikkati çeken Karakuş, "Benimle ilgili, hayatımla ilgili. Dolayısıyla mahkemenin bir şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü mağduru benim bu sürecin. Suçlular kimse ortaya çıksın." dedi.

Karakuş, avukat Minar'ın, "Olayın merkezinde ve olayların olduğu her yerde siz varsınız, kurmay tecrübenizle söyleyeceğiniz yok mu?" sorusuna ise "​​Ben bütün olayların olduğu yerde değilim." karşılığını verdi.

Bir başka müşteki avukatının, çocuklarını FETÖ'nün okullarına gönderip göndermediği ilişkin sorusuna da Karakuş, davanın kapsamıyla ilgili olmadığını savunarak, cevap vermek istemedi.