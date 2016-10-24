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15 Temmuz Darbe Girişimi

Akın Öztürk’ün babası hayatını kaybetti

Baba Öztürk’ün cenazesi ismi açıklanmayan bir mezarlığa gönderilerek toprağa verildi

24 Ekim 2016 16:23

15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı suçlamasıyla tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün babası hayatını kaybetti. Baba Öztürk, sessiz sedasız toprağa verildi.

15 Temmuz’daki darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla 16 Temmuz sabahı gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, darbe girişimi döneminde de YAŞ üyesi olan Akın Öztürk’ün, İzmir’de ikamet eden 86 yaşındaki babası Mustafa Öztürk hayatını kaybetti.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün yaşamını yitiren Öztürk’ün cenazesi dün Buca’daki Afetevleri Yeni Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sessiz sedasız toprağa verildi. Öztürk’ün cenazesi için görüntü almak isteyen basın mensuplarının camiye girmelerine yakınları tarafından müsaade edilmedi. Baba Öztürk’ün cenazesi daha sonra ismi açıklanmayan bir mezarlığa gönderilerek toprağa verildi. Törene az sayıda aile mensubunun katıldığı gözlendi.

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