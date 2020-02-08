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Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı

08 Şubat 2020 15:25

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği gerekçesiyle hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheli Mehmet Serdar Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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