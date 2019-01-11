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Akın Öztürk ifadeye götürüldü

Öztürk'ün yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi

11 Ocak 2019 17:00

15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki faaliyetlere ilişkin, askeri kanadın ‘bir numaralı ismi’ olduğu ve ‘Yurtta Sulh Konseyi üyesi olmak’ suçundan Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Öztürk’ün yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

İfade işlemlerinin ardından Öztürk tekrar cezaevine götürüldü. (ANKARA/DHA)

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