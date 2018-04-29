T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Akın Öztürk, Akıncı Üssü davasında kendisini savundu: Gizli tanığın ifadeleri doğru değil

486 sanıklı davanın dördüncü celsesinde, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, kendisini savundu. Gizli tanığın hakkındaki iddialarının doğru olmadığını söyleyen Öztürk, 15 Temmuz 2016 öncesi Ankara'da darbe toplantılarına katılmasının mümkün olmadığ

29 Nisan 2018 20:30

Darbe girişimi ile ilgili 486 sanıklı Akıncı Üssü davasında dördüncü celse, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün savunmasıyla devam ediyor. Darbenin "askeri sorumlusu" olmakla suçlanan Öztürk, gizli tanığın hakkındaki iddialarının doğru olmadığını, 15 Temmuz öncesi Ankara'da darbe toplantılarına katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Emekli Orgeneral Akın Öztürk savunmasında, iddianamenin basın yayın organlarında çıkan haberler ve tanımadığı kişilerin gerçeğe aykırı beyanları esas alınarak hazırlandığını öne sürdü.

General olduğu kaydedilen bir gizli tanığın İzmir'de verdiği ifadede, Akın Öztürk'ü, 15 Temmuz 2016 tarihi öncesi Ankara'da darbe toplantılarına katılmakla suçladığı anlaşılıyor.

Öztürk ise 29 Haziran-21 Temmuz 2016 arasında Gümüldür'de askeri kampta tatil planı yaptığını ancak Güney Kore'ye yaptığı seyahat nedeniyle kampa 3 Temmuz'da katıldığını söyledi.

Kamptan sadece 9 Temmuz'da kardeşinin oğluna kız istemek amacıyla İzmir'den Çerkezköy'e gitmek için ayrıldığını ve oradan tekrar kampa döndüğünü anlatan Öztürk, 15 Temmuz'da ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle tatili kısa kesip, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a tahsisli uçakla Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

Akın Öztürk ayrıca 46 yıllık pilotluk hayatında birçok operasyona katıldığını belirterek, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi.

Akıncı Üssü davası idam sloganları eşliğinde başladıAkıncı Üssü neden 15 Temmuz soruşturmalarında kilit konumda?Akın Öztürk: Hulusi Akar'ın talebiyle sabaha kadar darbecileri ikna etmeye çalıştım15 Temmuz'da kritik noktalarda neler yaşandı?

Savunması sırasında Akın Öztürk'e bazı müştekilerin, "Geber" ve "Amerika'nın köpeği" diye bağırdıkları da duyuldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bulunanların komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülüyor.

Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler ve avukatları da katılıyor.

Davada bir numaralı sanık Fethullah Gülen, iki numaralı sanık ise firari Adil Öksüz.

29 Ağustos'a kadar sürecek duruşmalar nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hava Kuvvetleri Komutanı AkınGizliTemmuzAnkaraDarbeAkıncıDarbeninOrgeneral AkınAkınHaziran-21 TemmuzGümüldürGüney KoreKamptanKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih ZekiHulusi AkarAkıncı HavaAğır Ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24