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Akın İpek’ten “34 ton altın kaçırdı” iddiasına yanıt: İftira…

Hazine Müsteşarlığı'nın Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda kayyım atanan, Koza A.Ş.'nin yurt dışına 34 ton altın kaçırdığı öne sürülmüştü

30 Kasım 2016 21:13

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında kayyım atanan Koza İpek Grubu bünyesindeki Koza Altın’ın yurt dışına 34 ton altın kaçırdığı iddiasıyla ilgili işadamı Akın İpek’ten açıklama geldi. ‘FETÖ’ çatı davasının yurt dışındaki sanıklarından Akın İpek “Koza Altın 2007’den beri ürettiği altını Türk Altın borsasında tecilli satmaktadır” dedi. Sabah gazetesinde yayımlanan haberin ‘iftira’ olduğunu öne süren Akın İpek, “Gümrük idarelerine beyan edilen ve resmen ihraç edilen bir altın nasıl kaçak olur?” diye sordu.

Hazine Müsteşarlığı: Koza yurt dışında 34 ton altın kaçırdı

Akın İpek’in bugünkü değeri 4.5 milyar lirayı bulan 34 ton altının yurt dışına kaçırıldığı iddiasına ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşılan açıklama şöyle:

 

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