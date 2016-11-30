Hazine Müsteşarlığı: Koza yurt dışında 34 ton altın kaçırdı

Hazine Müsteşarlığı'nın Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda kayyım atanan, 'FETÖ'nün mali finansörü olduğu iddia edilen Koza A.Ş.'nin yurt dışına 34 ton altın kaçırdığı, altınların bugünkü değeri 4.5 milyar lirayı bulduğu iddia edildi.

"46 ton altın üretti, 11.7 ton bildirdi"

Sabah'tan Evrin Güvendik'in haberine göre, Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ'ye finans desteği sağlaması nedeniyle soruşturma başlatılan ve kayyım atanan Koza'nın altın kaçakçılığı yaptığını iddia eden bir rapor sundu.

Raporda, Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin 2001-2006 yılları arasındaki toplam dore külçe altın üretiminin yaklaşık 46 ton olduğu kaydedildi. Raporda, yapılan incelemelerin ardından Koza A.Ş.'nin borsada 2005'ten itibaren işlem yapmaya başladığı, 2001-2006 yılları arasında ürettiği yaklaşık 46 ton dore külçenin ise sadece 11.7 tonunu İstanbul Altın Borsası'nda sattığı ifade edildi.

"Her şeyim yasal" demişti

Yurt dışına kaçan Akın İpek, Koza İpek Grubu'na kayyım atanmasının ardından "Benim hesaplarımda yasal, resmi olmayan tek kuruş bulamazlar, bulamayacaklar. Tek kuruş kara para bulsunlar şirketleri onlara hediye edeceğim. Benim grubuma dışarıdan hiçbir para girişi olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Altının değeri 4.5 milyar lira

Akın İpek'in her şeyin yasal olduğunu iddia ettiği sözlerini de yalanlayan raporda, Koza'nın bugünkü değeriyle 4.5 milyar lirayı bulan altın kaçakçılığı şöyle ortaya konuldu:

"Koza A.Ş.'nin Borsa'da 2005 yılından itibaren işlem görmeye başladığı, 2001-2006 yılları arasında ürettiği, toplam yaklaşık 46 ton dore külçeden toplam yaklaşık 11.7 ton dore külçeyi İstanbul Altın Borsası'nda sattığı, kalan yaklaşık 34 ton külçeyi borsada işlem yapmaksızın ihraç ettiği, Koza A.Ş'nin kendi kayıtları, Enerji Bakanlığı'nın kayıtları gerekse de İstanbul Altın Borsası kayıtlarının karşılaştırılması sonucu, üretilen miktar ile İstanbul Altın Borsası'na bildirilen ve alım satım yapılan dore külçe miktarında tutarsızlıklar bulunduğu anlaşılmıştır."

Raporun değerlendirme bölümünde borsada işlem görme şartlarına aykırı olarak yurtdışına ihraç ettiğinin tespit edildiği vurgulandı. Raporda Koza hakkında yaptırım uygulanması da istendi.