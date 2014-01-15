Akın İpek: Fethullah Gülen benim ilham kaynağım; cazip teklif gelirse medyadan çekilebiliriz

Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen, Bugün Gazetesi, Bugün TV ve KanalTürk markalarını da bünyesinde barındıran İpek Medya Grubu'nun sahibi olan Akın İpek, Gülen için "kendileri insani değerlerin yaşatılması konusunda benim ilham kaynağımdır" dedi.

AKP ile Gülen cemaati arasında yaşanan gerginliğin ardından Wall Street Journal'a konuşan İpek, yaşananlarda medya sahipliğinin etkili olup olmadığını ve medyadan çıkmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Medyadan çıkmayı şu an için düşünmediklerini ifade eden İpek, "Fakat ticari olarak cazip bir teklif olur ise değerlendiririz" diye cevap verdi.

Akın İpek'e ait çukuralan madeninin geçici olarak durdurulması Gülen cemaati ve AKP geriliminin bir uzantısı olarak yorumlanmıştı.

Akın İpek'in Wall Street Journal'a verdiği söyleşi şöyle:

Faaliyetleri durdurulan maden ocağı Koza Altın için ne ifade ediyordu? Hacim bakımından toplam kapasite içindeki payı neydi?

Öncelikle şu an itibarı ile faaliyetleri durdurulan herhangi bir işletmemizin olmadığını ifade etmek isterim. Kısa süreliğine durmuş olan Çukuralan madenimiz toplam üretimimizin yüzde 25'ini oluşturuyor.

Maden ocağının durdurulması kararı sizce Hizmet Hareketi ile Hükümet arasında bir gerilimin sonucu muydu?

Yaşanan sorunların büyük ölçüde madencilik sektörünün iyi bilinmemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'de bilindiği gibi yaklaşık iki yıl önce çıkarılan bir genelge ile, madencilik faaliyetleri için gerekli orman tahsis izinleride başbakanlığın iznine tabi hale geldi. Madencilik arama izin ruhsatlarından maden devir iznine kadar Tüm yeni izinler durduruldu. Buna bağlı olarak zaten çok kısıtlı olan maden arama ve geliştime faaliyetleri durma noktasına geldi.

Bu durum sadece Koza grubu maden şirketlerine değil tüm sektöre uygulanan bir kısıtlamadır. Grubumuz da doğal olarak bundan etkilenmektedir.

Koza maden şirketleri gibi kendi risk sermayesi, bilgi birikimi ve ekibi olan maden şirketleri bütün ülkelerin davet ettiği ve gelmesi için teşvik ettiği şirketlerdir. Özellikle aramalardan başlayarak madencilik yapan şirketler tüm dünyada hüsnü kabul görürler.

Türkiye'de madencilik sektörünün anlaşılacağını ve zaman içerisinde sorunların çözüleceğini düşünüyorum.

Basına yansımayan farklı şeyler de oldu mu? Örneğin şirketlerinizde başlatılan ani vergi incelemeleri gibi? Tedirgin misiniz? Hükümet cephesinden gelecek buna benzer yaptırımlara karşı endişeli misiniz?

Grup şirketlerimiz her sene hem uluslararası bağımsız kurumlar tarafından hem kamu kurumları tarafından, denetlenen kurumsal şirketlerdir. Bu konuda bir endişemiz yok.

“Sayın Fethullah Gülen insani değerlerin yaşatılması konusunda benim ilham kaynağımdır.”

Hizmet hareketi, tüm dünyada güzel ahlaklı insan yetiştirmeyi hedefleyen tüm sorunların barışcıl yollarca çözülebileceğine inanan ve eğitim müesselerinin açılmasını teşvik eden bir düşüncedir. Bu düşünceyi paylaşan insanlar gücü yettiğince yasalar çerçevesinde Eğitim müesseleri kuruyorlar. Bende bu düşünceyi paylaşıyorum. Bana göre; Tüm dünyada, hangi inanç grubuna ait olursa olsun herkesin Kabul edeceği evrensel insani ahlaki değerler vardır. (doğruluk, dürüstlük barış yanlısı olmak gibi ) Bu ortak değerlerin yaşatılması, korunması içinde herkesin ve her kurumun (medya dahil) sorumluluğu vardır.

Özellikle belli bir ölçeğin üzerinde olan şirketler, toplum hayatına gerek ekonomik gerekse sosyal değer katmalıdırlar, Kar amacının yanında toplumsal faydayıda ön planda tutan şirketlerin uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Bu sebeple grup şirketlerimiz öncelikle faaliyet gösterdikleri bölgeler olmak üzere sosyal ve ekonomik projeler yapıyor ve geliştiriyor. Bu güne kadar bir çok eğitim messesesi kurduk, kuruyoruz, bir kısmını Milli eğitim bakanlığımıza bağışladık. Bunlar bizim iftihar kaynağıdır.

Bu olanlar sizin bundan sonraki yatırım kararlarınızı nasıl etkileycek? Askıya aldığınız yatırımlarınız olacak mı?

Şirketlerimiz, Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada genel çalışma prensipleri ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye devam edecektir.

“Yasal ve ahlaki olmayan her türlü faaliyetin, uygulamanın ve oluşumun yasalar çerçevesinde ortadan kaldırılması gerekir”

Hizmet hareketine yakın çok sayıda işadamı vardı. Ancak ilk hareket size karşı oldu. Sizce bunda medya patronu olmanız ne kadar etkili? Medyadan çıkmayı düşünüyor musunuz?

Bilindiği gibi grup şirketlerimiz, Türkiyenin önde gelen kuruluşlarıdır. Tüm gelişmeleri kamuya açıklıyoruz, Bunun sonucu olarak da hızlı yayılıyor. Grup şirketlerimiz arasında medyanında bulunması doğal olarak bunu daha da artırıyor. Medyadan çıkmayı şu an için düşünmüyoruz, fakat ticari olarak cazip bir teklif olur ise değerlendiririz.

Türkiyede son günlerde yaşananlarla ilgili olarak da düşüncem şudur;

Yasal ve ahlaki olmayan her türlü faaliyetin, uygulamanın ve oluşumun yasalar çerçevesinde ortadan kaldırılması gerekir.

Olayların ardından Hizmet Hareketi içinden gelen tepkiler oldu mu? Fethullah Gülen ile bir görüşmeniz oldu mu?

Sayın Fetullah Gülen ile ticari faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimiz ile ilgili bir görüşmem olmadı, Kendileri insani değerlerin yaşatılması konusunda benim ilham kaynağımdır.