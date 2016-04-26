Akın İpek: Bütün paralellerin canı cehenneme!

Şirketlerine kayyum atanan Koza İpek Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. İpek, “Bütün paralellerin canı cehenneme” dedi. HSYK Başkanı Vekili Mehmet Yılmaz’ın ‘Yargı bir cenaze haline geldi’ sözünü tekrarlayan İpek, “Etraf cihat yaptığını sanan delilerle doldu. Bir grup insan, elinde alev makinası, gülerek tüm kasabayı, yaşlı, kadın, çocuk demeden yakıyor. Yıktığı okulun önünde hatıra çektiren, cinnet halinde olanlar var” ifadelerini kullandı.

‘Paralel’ sözüne de değinen Akın İpek, “Paralel, yasal görevini, yasalara uygun olarak herkese adil davranarak yapmak yerine, bir abiden talimat alarak, insanların hakkını hukukunu yiyen kamu görevlisidir. Vicdanı yasalara değil, talimatlara bağlıdır. Bütün paralellerin canı cehenneme.” dedi.

Akın İpek’in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle: