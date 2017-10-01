Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor: 1-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Metin (xx), İlker Takpak (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Caner (xx), Onur (x) (Dk.46 Fatih x), Özgür (xx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (x), Panos Dimitriadis (xx), Recep (x), Dmytro Korkishko (xx) (Dk.69 Mehmet Akyüz x), Diabang Dialiba (x) (Dk. 85 Sinan), Junior Dale (x)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx)- Oğuz (xx), Merthan (xx), Billy Ondele (x), Mehmet Sedef (xx), Timur (xx), İbrahim (xx), Andreas Vasilogiannis (x) (Dk. 90+1 Samet), Serdar (x) (Dk.78 Emircan x), Cleyton Henrique (x) (Dk. 63 Bulut x), Armel Drole (x)

SARI KART: Onur, Caner, Fatih (Giresunspor), Drole, Henrique, Oğuz (Ümraniyespor)

GOLLER: Dk.10 Dale (Akın Çorap Giresunspor) Dk.45 İbrahim (Penaltı) (Ümraniyespor)

5’nci dakikada Akın Çorap Giresunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa en son Andreas sert vurdu. Anıl iyi bir hamleyle topu sol üst köşeden kornere yolladı.

10’ncu dakikada Dodo orta sahadan kaptığı topu sol taraftaki Korkishko’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topu Dialiba arkaya aşırdı. Kaleci Burak ile savunma arasında anlaşmazlık yaşanınca, Dale boş kaleye topu yolladı: 1-0.

15’nci dakikada Caner’in yakın mesafeden ceza sahasına ortaladığı topa Dale harika bir röveşata ile karşılık verdi. Kaleci Burak iyibir refleksle topu kornere yolladı.

20’nci dakikada Oğuz’un sağ çizgiden penaltı noktasına ortaladığı topa Drole istediği gibi vuramadı. Devamında Drole kaleci Anıl’a faul yaptı.

26’ncı dakikada Ümraniyespor’un kullandığı köşe vuruşunu Anıl yumrukladı. İki Ümraniyeli oyuncudan topu kurtaran Korkishko yaklaşık 70 metre topu sürdü. Dialiba bomboştu. Ukraynalı oyuncu topu Dialiba yerine savunmada Merthan’a verince Giresunspor golden oldu.

45’nci dakikada Serdar’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Drole, Onur’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına İbrahim geçti. İbrahim topu ve Anıl’ı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

48’nci dakikada Dodo orta sahada topu kaptırdı, Drole ceza sahasında Özgür’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi.

54’ncü dakikada Korkishko sol köşeden korner kullandı. Özgür topu ağlara yolladı ancak hakem Dale’nin kaleci Burak’a faul yaptığı kanaatine vararak golü geçerli saymadı.

59’ncu dakikada ceza sahası sol içinde Dialiba topla buluştu. Dialiba’nın vuruşunda top önce direğe çarptı ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Giresunspor yedek kulübesi ve tribünler gol diye ayağa kalkarken hakem Şimşek topun çizgiyi geçmediğini iddia etti.

81’nci dakikada Giresunspor’da bu kez kaleci Anıl zamanlama hatası yaptı. Drole topa bastı, meşin yuvarlak son anda kornere çıktı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

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