Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Diyadin: "Yeni bir başlangıç"

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor\'da 22 günlük aradan sonra yeniden takımın başına gelen teknik direktör Metin Diyadin, bugün ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Diyadin, yaşanan durumu tekrar lehlerine çevirmek istediklerini söyledi.

Akın Çorap Giresunspor\'da 22 günlük aradan sonra yeniden takımın başına geçen teknik direktör Metin Diyadin, takımdan ayrı çalışan Muhammet Reis ve Mert Örnek ile yakından ilgilendi. Diyadin, antrenman sonrası yaptığı açıklamada, yeniden takımın başına gelmesini, \"Yeni bir başlangıç olarak görüyoruz\" şeklinde değerlendirdi.

Diyadin, sezon başında Giresunspor\'a bir şeyler vermek için geldiğini ancak futbolda zaman zaman olumsuz şeylerin yaşandığına işaret ederek, \"Giresunspor\'a katkı sunmanın dışında bir şey düşünmedim. Gerektiği zamanda gerekli şeyleri yaparız demiştim. Öyle de yaptım. Bizden sonraki dönemde sıkıntılı bir süreç oldu. Hem Giresunspor, hem de benim adıma çok alışık olan bir durum değil ama yöneticilerin ve oyuncuların ilgisi, sevgisi bizi yeniden buraya getirdi. Bıraktığımız yer ile aldığımız yer çok farklı. Yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Hepimiz pozitif düşünmeliyiz. Bu işi tekrar lehimize çevirmeliyiz. Hepimiz gider, geliriz ama önemli olan Giresunspor. Her şey Giresun\'a ve Giresunspor\'a katkı vermek için. İnşallah Gazişehir Gaziantep\'i yenerek iyi bir başlangıç yaparız. Benim herkesten ricam Giresunspor\'un yanında olmaları. İnşallah ilk maçla beraber negatif havayı dağıtarak iyi bir başlangıç yapmış oluruz. Benim tek ricam Giresunspor bu şehri temsil ediyor, bütün herkesin pozitif düşünüp takıma destek vermesi. Çünkü taraftar bunu yaptığı zaman herkesin oynama isteği ve arzusu her şeyi olmuş olur\" diye konuştu.

Kendi sahalarında oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçı için de konuşan Diyadin, \"Antep\'in son haftalarda önemli bir çıkışı var ki devre arası yaptığı takviyelerle de beraber iyi bir takım konumuna geldi. Bizde de bu süreçte sakatlıklar çok oldu. Bununla beraber oyuncular psikolojik olarak sonuçlardan etkilendi tabii ki. Bunu kısa sürede çevirmek durumundayız. Oyuncularımızın sahada her şeylerini vereceğini biliyorum. Eksiğimiz olan skoru da artık değiştirmeye çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

