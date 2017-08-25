Akın Çorap Giresunspor, stoper Brinner’i transfer etti

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - TFF 1. Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor, geçen sezon Bandırmaspor’da forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Brinner Henrique Santos Souza\'yı renklerine bağladı.

Bir süredir stoper arayışları içerisinde olan Akın Çorap Giresunspor, tercihini Bandırmaspor küme düştüğü için serbest kalan Brezilyalı’dan yana yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brinner ile yapılan anlaşmanın bir senelik olduğu belirtildi. Çotanaklar’ın yeni transferi geçen sezon Bandırmaspor’da 31’i lig olmak üzere, 32 maça çıktı.