Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Candaş Elbil (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Caner (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Canberk (xx), Dodo Andre (xx), Panos Dimitriadis (xx), Fatih (xx) (Dk. 86 Mertcan), Mehmet Akyüz (xx) (Dk. 72 Jones x), Diabang Dialiba (xx) (Dk. 79 Dale x), Sinan (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay (xxx)- Yusuf (xx), Lukasz Szukala (xxx), Gençer (xx), Mehmet Sak (xxx), Sedat (xxx), Anton Putsila (xxx) (Dk. 90 Abdulkadir), Arif (xx), Kenan (xx), Ferhat (x) (Dk. 67 Enes xx), Umut (xx) (DK. 79 Kehinde xxx)

SARI KARTLAR: Panos, Canberk (Giresunspor), Yusuf, Gençer, Sedat (MKE Ankaragücü)

GOLLER: Dk. 82 Kehinde (MKE Ankaragücü)

TFF 1\'inci Lig\'de Akın Çorap Giresunspor evinde ağırladığı MKE Ankaragücü\'ne 1-0 mağlup oldu.

7’nci dakikada Giresunspor atağında Fatih’in vuruşu kaleci Altay’da kaldı.

32’nci dakikada Ankaragücü savunmasının hatasında Sinan topu kapıp Dodo’ya aktardı. Dodo bekletmeden Fatih’i gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak Altay’ın ellerinde kaldı.

36’ncı dakikada Caner, Dialiba paslaşmasında Dialiba’nın yerden ortaladığı topu penaltı noktası üzerinde Fatih kontrol edemedi.

39’uncu dakikada Giresunspor Fatih ile serbest atış kullandı. Fatih’in ortasını savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topa Panos çok sert vurdu direğin bir karış üzerinden auta gitti.

52’nci dakikada Giresunspor, Dialiba ile sol kanattan etkili geldi. Bu oyuncunun yerden ortasını kalesinde iyi yer tutan Altay kontrol etti ve tehlikenin büyümesine izin vermedi.

58’inci dakikada Sedat’ın sert vuruşu savunmadan geri geldi. Dönen topa Sedat yine vurdu. Aşırma vuruşunda Anıl topu 90’dan kornere yumrukladı.

60’ıncı dakikada Mehmet Akyüz’ün sağ kanattan yerden ortasına Sinan Özkan uygun durumda çok sert vurdu. Havada yön değiştiren top üstten auta gitti.

74’üncü dakikada Fatih Atik’in ısrarla taşıdığı topa ceza sahası içerisinde Dialiba sert vurdu. Meşin yuvarlak çok az farkla yandan auta çıktı.

79’uncu dakikada Dale sağdan ortaladı, Ankaragücü savunmasında Sedat ters bir vuruşla topu kornere gönderdi.

82’nci dakikada Ankaragücü atağında savunmadan seken topa Kenan’ın sert vuruşunu Anıl kornere çeldi. Kullanılan köşe atışında Kehinde isabetli bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve maç 0-1 sona erdi.

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