Akın Çorap Giresunspor Hamburg'tan Batuhan'ı kiraladı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) - AKIN Çorap Giresunspor, bonservisi Hamburg’ta bulunan ve sezonun ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor formasını giyen forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş’ı kiralık olarak renklerine kattı.

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Batuhan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı. Bozbağ, \"Kendisi kiralık olarak Giresunsporumuza hizmet edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Biz ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bundan sonra top oyuncularda” dedi.