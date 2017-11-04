Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Deniz Turgut (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx)- Caner (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xx), Hüsamettin (xxx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Dmytro Korkishko (x) (Dk.46 Fatih x), Diabang Dialiba (xxx), Jones Lopes (xx) (Dk.75 Mehmet Akyüz xx), Sinan (xxx) (Dk.85 Recep)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Stephane Acka (xx), Mehmet Ozan (x), Lokman (xx), Hakan (xx), Jasmin Scuk (xx), Abdulkadir (x) (Dk.46 Kubilay x), Gökhan (x) (Dk.62 Haris Harba x), Erhan (xx), Hamza (x) (Dk.75 Nobre x)

SARI KARTLAR: Caner, Fatih (Akın Çorap Giresunspor) Abdulkadir, Kubilay (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

GOLLER: Dk.60 Sinan, Dk.87 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)

TFF 1\'inci Lig’de Giresun’da oynanan karşılaşmada Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

3’üncü dakikada sol kanattan Sinan’ın ortaladığı topu kaleci Kaya iki hamlede kontrol etti.

38’inci dakikada Erzurumspor’un Gökhan ile kullandığı serbest vuruşta top savunmanın arkasına düştü ve kafa vuruşunu yapan isim Lokman’dı. Lokman’ın vuruşunda meşin yuvarlak Anıl’ın ellerinde kaldı.

40’ıncı dakikada Dodo ısrarla topu taşıdı ve pasını sağ kanattaki Caner’e aktardı. Caner’in orta şut karışımı vuruşundan sonuç gelmedi.

47’nci dakikada Caner’in sağdan ortasında savunma hata yaptı ve top Sinan’ın önünde kaldı. Sinan’ın sert vuruşunda top çok az farkla yandan auta gitti.

51’inci dakikada Hüsamettin’in sol kanattan ortaladığı topa Sinan Özkan istediği kafa vuruşunu yapamadı.

58’inci dakikada Fatih Atik’in pasıyla topla buluşan Hüsamettin’in vuruşunu Kaya iki hamlede kontrol etti.

60’ıncı dakikada sol kanatta topla buluşan Dialiba’nın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Sinan Özkan sert ve isabetli bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

71’inci dakikada Sinan rakiplerinden birer-ikişer sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bomboş pozisyondaki Jones’e pasını vermekte gecikince kaleci Kaya iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

84’üncü dakikada Panos’un düşürülmesiyle Giresunspor serbest atış kazandı. Topun başına Mehmet Akyüz geçti. Vuruşunda top barajdan geri geldi.

87’nci dakikada Hüsamettin’in pasıyla topla buluşan Mehmet Akyüz sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu Kaya’nın uzanamayacağı uzak köşeye gönderdi. 2-0.

Giresunspor 2-0\'lık galibiyetle evinde 3 maç aradan sonra da kazanmış oldu.

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