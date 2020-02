Akın Çorap Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan Yılmaz Vural açıklaması

\"Yılmaz Vural ile aramızda maddi açıdan uçurum var\"

GİRESUN, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor\'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, teknik direktör Yılmaz Vural ile görüştüklerini ancak maddi açıdan aralarında uçurum olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural ile Giresunspor arasında şu anda bir anlaşmanın kesinlikle olmadığını ifade ederek, \"Şu an ben Ankara\'dayım. Gece saatlerinde yarınki maç için İstanbul\'a geçeceğim. Yılmaz Vural da şu anda Almanya\'da. Kendisiyle sadece bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmede özellikle maddi açıdan aramızda çok ciddi bir uçurum olduğu görünüyor. Kendisiyle yarın İstanbul\'da bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Bu görüşmeden sonra her şey netleşir. Şu anda bir anlaşma söz konusu değil. Her şey yarınki görüşmede ortaya çıkar. Maddi açıdan aramızda çok ciddi bir uçurum var. Bunu çözebilirsek Yılmaz hoca Giresunspor\'a hizmet etmeyi istiyor. Takımımız için hayırlısı neyse Allah bize onu yapmayı nasip etsin\" dedi.

FOTOĞRAFLI