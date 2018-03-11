Akın Çorap Giresunspor-Adana Demirspor: 0-2

Sezer Özmen\'in ayağı kırıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (x) - Caner (x), Çağlar (x), Abdulkerim (x), Hüsamettin (x), Panos Dimitriadis (xx), Dodo Andre (x) (Dk. 77 Hakan x), Fatih (x) (Dk. 46 Batuhan Altıntaş x), Ahmad Abed (xx), Dialiba (x) (Dk. 46 Sinan x), Henrique Almeida (x)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx), Erhan (xxx), Yiğitcan (xxx), Sezer (x) (Dk. 23 Adil xx), Batuhan İşçiler (xx), Yiğit (xxx), Kubilay (xx), Lalawele (xx) (Dk. 90+3 Aydın), Bernard Mendy (xx), Robert Tambe (xxx), Atabey (x) (Dk. 61 Gege Marques)

GOLLER: Dk. 30 Mendy, Dk. 45+5 Tambe (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Abdulkerim, Fatih, Sinan (Giresunspor) - Yiğit, Yiğitcan, Tambe (Adane Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Akın Çorap Giresunspor sahasında Adana Demirspor\'a 2-0 mağlup oldu.

8’inci dakikada sağ kanattan Caner’in ortaladığı topa Adana Demirspor savunması müdahale etmekte güçlük çekince Ahmad topu indirdi ve Dialiba’ya pas verdi. Dialiba’nın sert şutunda kaleci Kurtuluş’u geçen top üst direkten geri geldi. Ardından savunma topu kornere yolladı.

18’inci dakikada Dodo rakibinden topu kaptı ve sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleciden geri geldi. Ardından Almeida kaleyi denedi, Sezer topun önüne yatarak müdahale etti. Bu esnada Sezer’in ayağı kırıldı ve oyun yaklaşık 5 dakika durdu. Sezer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

30’uncu dakikada Abdulkerim rakibini düşürünce konuk takım serbest atış kazandı. Ceza sahasında uzak kaleye ortalanan topa Mendy yükseldi. Vuruşunda Ahmet Şahin çok büyük hata yaptı ve top filelerle buluştu: 0-1

43’üncü dakikada Giresunspor’un kazandığı çift vuruşta Çağlar’ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

45+5’inci dakikada Tambe sağ içte topla buluştu. Vuruşunda yine Ahmet hatalıydı ve konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2

45+6’ncı dakikada Ahmad’ın sert vuruşunu Kurtuluş parmaklarının ucuyla köşeden kornere yolladı.

56’ncı dakikada Abdulkerim içeriye doldurdu ve Batuhan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Çağlar kullandı ancak Kurtuluş gole izin vermedi.

89’uncu dakikada Hakan’ın sert şutunu kaleci Kurtuluş köşeden kornere yumrukladı.

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SEZER ÖZMEN\'İN AYAĞI KIRILDI

Karşılaşmanın 18’inci dakikasında gelişen poziyonda Dodo rakibinden topu kaptı ve sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Dönen topu Almeida aldı ve yeniden kaleyi gönderdi. Bu sırada Sezer Özmen, topun önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada yerde kaldı. Ayağında kırık tespit edilen Sezer Özmen, ambulansla Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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