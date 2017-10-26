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Spor

Akın Çorap Giresunspor - Menemen Belediyespor: 2-1

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Ahmet Ayaz (xx), Murat Şener (xx) AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi (x), Berkan (xx), Onur (xx), Özgür (xx), Canberk (xxx), Dodo Andre (x) (Dk

26 Ekim 2017 22:18

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xx), Ahmet Ayaz (xx), Murat Şener (xx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Fevzi (x), Berkan (xx), Onur (xx), Özgür (xx), Canberk (xxx), Dodo Andre (x) (Dk. 55 Recep x), Oğuzhan (xx), Mert (xxx), Mertcan (x) (Dk.62 Fatih xx), Jones Lopes (xx) (Dk. 87 Brinner), Mehmet (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (x), Abdulgani (xx), Furkan (xx), Veli (xxx), Alberk (xx), Cihan (xx), Ardahan (xx), Hasan (x) (Dk. 57 Samed Ali xx), Uğur (x), Tayfun (x) (Dk. 74 Burak), Eren (x) (Dk. 46 Kerem xx)

GOLLER: Dk. 13 Tayfun (K.K), Dk. 74 Fatih (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 81 Veli (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan (Giresunspor), Abdulgani, Kerem, Samed Ali (Menemen Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Canberk (Akın Çorap Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turu\'nda Giresun’da oynanan maçta Akın Çorap Giresunspor, Menemen Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

5’inci dakikada Mert’in ortaladığı topta Menemen Belediyespor savunması hata yaptı. Mertcan topla buluştu, çekti düzeltti ve sert vuruşunda kaleci Amir gole izin vermedi.

11’inci dakikada Hasan’ın yerden plase vuruşunu kaleci Fevzi ayaklarıyla çelerek mutlak bir golü önledi.

13’üncü dakikada Giresunspor sağ kanattan Mert ile geldi. Menemen Belediyesporlu oyuncular ofsayt diye bekledi. Mehmet Akyüz’ün sert vuruşunu Abdulgani uzaklaştırmak isterken Furkan’a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

33’üncü dakikada Berkan’ın sağ kanattan ortaladığı topa Jones yükseldi, kaleci Amir topu kornere yolladı.

50’nci dakikada Berkan’ın savunmanın arkasına yolladığı pasta Mehmet Akyüz topla buluşan isimdi. Mehmet, kaleciyi geçti, açısı çok dardı ona rağmen vurdu ama top yan direğe çarpıp auta çıktı.

56’ncı dakikada Menemen Belediyespor’da Hasan rakiplerinden birer-birer sıyrıldıktan sonra sağdan ortaladı. Kaleci Fevzi’yi geçen topa Kerem kafayla dokunamadı.

63’ncü dakikada Jones’in pasında uygun durumdaki Mehmet Akyüz topu kaleci Amir’e teslim etti.

74’üncü dakikada Recep’in uzun pasına hareketlenen Mert, ceza sahasına girdi ve pasını çıkardı. Fatih Atik gelişine sert vurdu: 2-0

81’inci dakikada Giresunspor’da kaleci Fevzi’nin büyük hatası rakibe gol kazandırdı. Özgür’ün geri pasında kaleci Fevzi, Veli’ye çalım atmak istedi ama yapamadı. Fevzi’den topu kurtaran Veli topu boş kaleye yolladı: 2-1

85’inci dakikada rakibine faul yapan Canberk ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 2-1 Akın Çorap Giresunspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAF

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