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Spor

Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir: 3-1

Hakan KABAHASANOĞLU - GİRESUN / DHA STAD: Giresun Atatürk HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Erkan Akbulut (xxx) AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Caner (xxx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriad

27 Aralık 2017 20:04


Hakan KABAHASANOĞLU - GİRESUN / DHA

STAD: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Erkan Akbulut (xxx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xxx), Caner (xxx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xxx), Panos Dimitriadis (xxx), Recep (xx) (Dk. 88 Oğuzhan), Dmytro Korkishko (xx) (Dk. 79 Sinan x), Diabang Dialiba (xx) (Dk. 86 Mehmet), Junior Dale (xxx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx), Uğur (x) (Dk. 82 Attamah), Egemen (xx), Manuel Costa (xx), Alpaslan (xx), Mahmut (x) (Dk. 66 Gökhan x), Hakan (xx), İrfan Can (xx), Tunay (x), Kerim Frei (x), Mevlüt (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 25 Caner, Dk. 74 Panos (Akın Çorap Giresunspor) Dk. 31 Hakan, Dk. 74 Egemen (Medipol Başakşehir)
GOLLER: Dk. 14 Dialiba, Dk. 65 Junior Dale, Dk. 71 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 75 Mevlüt, Dk. 90+3 Tunay (Medipol Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir\'i 3 - 1 yenerek tur için avantaj yakaladı.
İlk dakikalardan itibaren Başakşehir kalesine yüklenen Giresunspor aradığı golü 14’üncü dakikada buldu. Bu dakikada Dialiba, Başakşehirli oyunculardan kaptığı topla ceza sahasına girdi ve rakip topu kornere yolladı. Köşe atışını Korkishko kullandı. Ön direğe ortalanan topa çok iyi yükselen Dialiba kaleci Mert’in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
21’inci dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Hakan’ın şutu, Anıl’ın ellerinde kaldı.
41’inci dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Dialiba sol içten ceza sahasına girdi. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.
42’nci dakikada Dodo’nun pasıyla solda topla buluşan Dialiba yerden ceza sahasına bir pas çıkardı. Dale gelen topu penaltı noktasında geri çevirdi, ancak topa vuramayınca atağı defans savuşturdu.
45+1’inci dakikada Dodo çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşunda kaleci Mert bu kez başarılıydı ve gole izin vermedi.
46’ncı dakikada Mevlüt’ün sert vuruşunu kaleci Anıl parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
65’inci dakikada Panos ile başlayan atakta topla buluşan isim sağ kanatta Caner’di. Caner’in yakın direğe ortaladığı topu Dale adeta iğne deliğinden geçirdi: 2-0
71’inci dakikada Korkishko sol içten ceza sahasına girdi ve Tunay’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gönderdi. Topun başına Korkishko geçti. Korkishko düzgün bir vuruşla penaltıdan fileleri havalandırdı: 3-0
75’inci dakikada Medipol Başakşehir’de İrfan Can’ın kullandığı serbest atışa çok iyi yükselen Mevlüt Erdinç skoru 3-1’e getirdi.

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