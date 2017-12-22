Akın Çorap Giresunspor - Gaziantepspor: 2-0

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş (xxx), Cemal Bingül (xxx), Arkın Akgöl (xxx)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Caner (xx), Aykut (xxx), Çağlar (xxx), Hüsamettin (xx), Dodo Andre (xx), Recep (xx), Dialiba (x) (DK. 69 Mehmet x), Korkishko (x)(Dk. 56 Dale xxx), Jones (x), Sinan (x)(Dk. 82 Fatih xx)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (xx), Hüseyin (x), Hasan (x), Şenol (xx), İlker (x), Müslüm (x), Oktay ()(Dk. 78 Erdal Ahmet x), Mustafa (x)(Dk. 59 İbrahim x), Yusuf (xx)(Dk. 87 Harun Enes), Gökhan (x), Serhan (x)

SARI KARTLAR: Recep, Caner (Akın Çorap Giresunspor) Müslüm (Gaziantepssor)

KIRMIZI KART: Dk.60 Jones (Akın Çorap Giresunspor)

GOLLER: Dk.76-90 Dale (Akın Çorap Giresunspor)

TFF 1\'inci Lig\'de 17\'nci haftanın açılış maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor\'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 76 ve 90\'ıncı dakikalarda Dale kaydetti.

11’inci dakikada Jones ceza sahası dışından sert bir şut denemesi yaptı, savunma topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topta Gaziantepspor savunması hata yaptı. Sinan’ın sert şutu rakipten yine Sinan’a geldi. Sinan topu aşırmak istedi ancak topu kale ile buluşturamadı.

17’nci dakikada Jones’in pasıyla sol içte topla buluşan Dialiba’nın şutu kaleci Aydın’da kaldı.

23’üncü dakikada Aykut ile başlayan atakta Korkishko ceza sahasına ortaladı, savunmada Şenol hata yaptı ve top bir anda Sinan’ın önünde kaldı. Sinan sol ayağıyla penaltı noktasının daha da önünden topu üstten auta yolladı.

25’inci dakikada Çağlar’ın kullandığı serbest atışta Dodo’nun kafa vuruşu Aydın’ın ellerinde kaldı.

28’inci dakikada Sinan’ın sol taraftan ortaladığı topu arka direkte Korkishko kontrol etti, şutunda topu üstten auta yolladı.

39’uncu dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun pasıyla topla buluşan Dialiba’nın sert şutu defansa çarparak kornere çıktı.

40’ıncı dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serhan’ın sert şutunu Anıl çıkardı. Dönen top yine Serhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda da Anıl gole izin vermedi.

54’üncü dakikada Caner’in ceza sahasına ortaladığı topu Dialiba indirdi, Recep gelişine çok sert vurdu ancak top yine çerçeveyi bulmadı.

60’ıncı dakikada rakibine sert giren Jones hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

76’ncı dakikada sol kanattan Hüsamettin’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Dale kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0

90’ıncı dakikada Gaziantep defansından topu kapan Dale kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu, takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşma 2-0 Akın Çorap Giresunspor\'un üstünlüğüyle tamamlandı.